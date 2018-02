Friuli Venezia Giulia | il pericolo valanghe scende a marcato

Forti nevicate in Friuli Venezia Giulia : 3 valanghe - feriti 2 sciatori : Il Friuli è interessato da un’ondata di maltempo in queste ore, con intense nevicate nella notte sulla zona montana, fino a bassa quota. Le precipitazioni più rilevanti si sono registrate in particolare nella fascia orientale, dove in tarda mattinata si sono staccate anche tre valanghe, in cui sono rimasti coinvolti due sciatori (senza gravi conseguenze). Una slavina si è staccata in mattinata sul versante est del Monte Tamai, a 1.700 ...

Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia : neve sul Carso - rischio valanghe in montagna : Intense nevicate si registrano oggi in Friuli Venezia Giulia: spesso il manto sul Carso triestino che sta anche generando disagi ai residenti. Il Comune di Trieste ha istituito alcuni punti di consegna sale ai cittadini per evitare la formazione di ghiaccio al suolo, nelle località di Prosecco e Opicina ma anche nel centro cittadino. La Protezione civile regionale ha emesso un’Allerta Meteo criticità “arancio” valida da sabato ...

Maltempo - forti nevicate in Friuli Venezia Giulia : annullata notturna della pista Di Prampero di Tarvisio : Intense nevicate stanno interessando i monti del Friuli Venezia Giulia: si registrano alcuni disagi tra cui la chiusura di alcuni impianti durante l’arco della giornata, secondo quanto riferisce l’agenzia Promoturismo FVG, la quale informa che l’apertura in notturna della pista Di Prampero di Tarvisio (Udine), che era in programma oggi, è stata annullata per avverse condizioni meteo e ragioni di sicurezza, e sarà aperta ...

Allerta meteo Friuli Venezia Giulia : rischio valanghe in aumento : Un avviso di Allerta arancione e’ stato diramato dalla Protezione civile del Friuli Venezia Giulia per le nevicate abbondanti, previste su Prealpi e Alpi Giulie tra domani e venerdi’, e che potranno determinare “disagi alla viabilita’ e alle infrastrutture di rete, fino ai fondovalle montani, tali da comportare un innalzamento del grado di pericolo valanghe fino al grado 4”. Domani – si legge ...

PMI Friuli Venezia Giulia - investimenti per l'innovazione e l'ICT : Il bando per la nautica da diporto Un settore molto importante per l'economia del Friuli-Venezia Giulia è quello della nautica da diporto. Per questo motivo la giunta regionale ha approvato un terzo ...

Valanghe Friuli Venezia Giulia : pericolo da moderato a debole : “Sulle Alpi pericolo Valanghe 2 (moderato). I forti venti dei giorni scorsi hanno rimaneggiato il manto nevoso. Sopra i 1900-2000 m sono presenti e ben riconoscibili piccoli accumuli da vento, che possono essere staccati generalmente con forte sovraccarico. In siti localizzati, in particolare sui pendii più ripidi e alle esposizioni settentrionali, non si esclude che il distacco possa avvenire al passaggio del singolo ...

Scossa di terremoto moderata al Nord-Est : paura in Friuli Venezia Giulia : Una Scossa di terremoto di intensità moderata si è verificata alle ore 18.45 al Nord-Est, in Friuli Venezia Giulia. Secondo le prime rilevazioni, si è trattato di un sisma di magnitudo...

Forte scossa di terremoto al Nord - paura in Friuli Venezia Giulia : epicentro a Tolmezzo - attenzione alle Alpi… : Le Alpi continuano a “ballare”: dopo i forti terremoti dei giorni scorsi (magnitudo 3.9 al confine Italia-Slovenia e magnitudo 4.0 tra Austria e Svizzera), un’altra Forte scossa di magnitudo 3.8 secondo i dati pubblicati dall’INGV ha colpito il Friuli Venezia Giulia pochi minuti fa, alle 18:39 di oggi pomeriggio, con epicentro a Tolmezzo nell’alto Friuli. Ipocentro a 8.6km di profondità. Anche questa scossa è stata ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia : pericolo valanghe da moderato a debole : “Sulle Alpi pericolo valanghe 2 (moderato) per accumuli da vento in quota. Sopra i 1900-2000 m in particolare nelle esposizioni settentrionali è possibile localmente il distacco di lastroni in genere con forte sovraccarico“: lo rileva il bollettino valanghe del Friuli Venezia Giulia. “Sui pendii molto ripidi, in prossimità di creste e forcelle, non si esclude che il distacco possa ancora avvenire al passaggio del singolo ...

Friuli Venezia Giulia : orticoltura sostenibile per un utilizzo consapevole delle acque : L’azione della Regione per preservare il bene comune della terra, che un elevato numero di cittadini del Friuli Venezia Giulia utilizza al fine di produrre i beni alimentari destinati all’autoconsumo e poter disporre di alimenti sani e genuini dando vita alla cosiddetta ‘filiera cortissima’, è stata ricordata dall’assessore regionale all’Ambiente in un convegno, svoltosi a Gradisca d’Isonzo. Organizzato ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia : pericolo valanghe da moderato a debole : Secondo il Bollettino regionale, il pericolo valanghe in Friuli Venezia Giulia cala al grado 2 su 5 sulle Alpi e a grado 1 sulle Prealpi. Fino alla quota di 1.900-2.000 metri il manto nevoso si presenta in genere ben consolidato, sulle Prealpi fino alle massime quote. Sulle Alpi, sopra i 1.900 metri in particolare nelle esposizioni settentrionali, sono ancora presenti recenti depositi da vento non del tutto consolidati dove, in particolare in ...