Freestyle | Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 | tutti gli orari e il programma delle

Sci Freestyle - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : i convocati dell’Italia. Klotz e Thanei per la sorpresa : L’Italia schiererà quattro atleti nello sci freestyle alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La nostra Nazionale si affida esclusivamente a quattro rappresentanti dello ski cross vista l’assenza di Silvia Bertagna. Siegmar Klotz e Stefan Thanei sono delle autentiche mine vaganti che in giornata di grazia possono davvero far saltare il banco anche se non sono mai saliti sul podio in Coppa del Mondo. A completare il contingente ...