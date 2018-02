“Francesco Monte se n’è andato” Isola dei Famosi | esplode la bomba Secondo

“Francesco Monte e Paola Di Benedetto? Ecco la verità”. Teresanna svela tutto e il pubblico dell’Isola non gradisce. La rivelazione è stata fatta durante l’intervista con Barbara D’Urso. Cosa c’è sotto : Francesco Monte sta tenendo già banco all’Isola dei Famosi, se non altro per il suo flirt sempre più serrato con Paola Di Benedetto. Ma questa storia è stata drasticamente bocciata da Teresanna Pugliese. E pure poco credibile per l’ex tronista di Uomini e Donne. Ospite di Domenica Live, la napoletana ha criticato l’ex fidanzato e Madre Natura. A detta di Teresanna la relazione che sta per nascere non è sincera, ma il frutto di un calcolo, ...