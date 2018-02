Francesco Monte lascia l’Isola | contro di lui però non ci sono prove

L’Isola 2018 - Francesco Monte : “Torno in Italia per tutelarmi” : Francesco Monte lascia l’Isola dei famosi per colpa della Henger Dopo sette giorni dallo scandalo droga-gate sollevato da Eva Henger, Francesco Monte ha abbandonato L’Isola dei famosi. La notizia è uscita nelle ultime ore ma dalla produzione dell’Isola dei famosi nulla è stato confermato né smentito. Per Francesco non è stata una settimana facile, dopo la discussione avvenuta in Palapa con Eva Henger. Alessia Marcuzzi è ...

Ufficiale : Francesco Monte Squalificato dall’Isola dei Famosi! : Mediaset ha preso finalmente una posizione. E’ Ufficiale! Francesco Monte è stato Squalificato dalla tredicesima edizione de L’Isola Dei Famosi per aver fatto uso di droga! Francesco Monte è stato Squalificato dal gioco. A rivelare la notizia bomba è il giornalista web Davide Maggio. Il naufrago quindi ha già abbandonato il reality show L’Isola Dei Famosi. Come sapete, è stata Eva Henger, a lanciare delle terribili ...

Francesco Monte in lacrime - la decisione Mediaset! : All’Isola Dei Famosi, Francesco Monte si è sciolto in lacrime dopo le pesanti accuse mosse da Eva Henger nei suoi confronti. La donna lo ha accusato di aver portato ed usato droga all’interno dell’hotel. Ecco il provvedimento scritto dagli autori Mediaset. Con tutta probabilità Monte verrà squalificato. Durante la diretta della seconda puntata de L’Isola Dei Famosi i primi venti minuti della trasmissione sono stati di ...

Droga all’Isola dei Famosi : Francesco Monte nei guai! : La seconda diretta dell’Isola dei Famosi è iniziata col botto. Più precisamente con Francesco Monte, accusato da Eva Henger di fumare marijuana nel’hotel prima dell’inizio del reality. Inutile dire che Alessia Marcuzzi ed i due opinionisti Mara Venier e Daniele Bossari, sono rimasti letteralmente stupefatti da questa accusa. La Marcuzzi comunque ha ridimensionato subito le parole di Eva, dichiarando che a lei, pur non ...

Isola - giorni 12-13-14. Paola non riesce a dormire lontana da Francesco Monte : «Devo tirare due limoncini prima di andare a letto» : Paola Di Benedetto - Isola dei Famosi 2018 Weekend di fuoco e noia quello appena trascorso all’Isola dei Famosi 2018. La pioggia, oltre a smorzare ogni entusiasmo, spegne il braciere sull’Isola del Mejor, mentre tra i Peggiori Filippo Nardi riesce ad animare le fiamme per ben due volte. Intanto, Paola Di Benedetto non ne vuole sapere di passare la notte lontana da Francesco Monte perché deve “tirare due limoncini prima di ...

Isola 2018 : Francesco Monte abbandona : Una ruga di concentrazione fa capolino sulla fronte di Francesco Monte. Si arrabbia, alza la voce e fa di tutto per difendersi dall’accusa di Eva Henger. «Il signorino ha portato la droga all’interno del programma», ripete la showgirl nell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi. Lo sgomento in studio è tangibile, così come il disagio della conduttrice e dell’inviato in Honduras. Eva dal programma esce la sera stessa, ...

Francesco Monte ha abbandonato l'Isola dei Famosi : è nei guai per gli spinelli : Francesco Monte ha abbandonato l'Isola dei Famosi. Anche se non c'è ancora la conferma ufficiale da parte della produzione, pare che sia già in volo verso l'Italia. Anche se non comparirà subito in ...

Isola dei Famosi 2018 - “Francesco Monte squalificato : già in aereo verso Milano” : Terremoto sull’Isola dei Famosi 2018. Secondo il sito davidemaggio.it Francesco Monte è stato squalificato e starebbe tornando in queste ore in aereo a Milano. L’ex tronista di Uomini e donne, ed ex fidanzato di Cecilia Rodriguez, ha salutato cast e palme dell’Honduras oramai da 24 ore proprio a causa del “canna-gate”. Il caso è scoppiato alcuni giorni fa quando un’altra concorrente dell’Isola, l’ex pornostar Eva Henger, ha accusato in diretta ...