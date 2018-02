Frammenti di pensieri #1

beppegrillo

: RT @luleo12: E poi... basta un inciampo di pensieri che...eccoli... ricordi, frammenti di vita dolorosi. E realizzi quanto sei diversa e… - ena57233383 : RT @luleo12: E poi... basta un inciampo di pensieri che...eccoli... ricordi, frammenti di vita dolorosi. E realizzi quanto sei diversa e… -

(Di lunedì 5 febbraio 2018) Qui ho tutta una serie di cose , film che potevamo pubblicare; questa per esempio è una relazione di un neurochirurgo di neuroscienza “la reazione di attacco fuga e la non linearità” qui spiega come si fa a distinguere in una partita di scacchi in cui da una parte c’è un computer e dall’altra parte c’è un essere umano, senza vederli, come si fa a capire qual è il computer e quale è l’essere umano. L’uomo ha bisogno di energia, dopo un po’ si scarica e dopo un po’ rallenta; il computer non sa che è attaccato a un filo ma appena avrà una percezione di dove prenderà l’energia, il suo problema principale non sarà assistere l’uomo ma sarà quello di prendersi l’energia; quando capirà che è attaccato a un filo il potere sarà suo! Ci sono tutte queste cose, fatte da scienziati, che da anni dialogano. Qui ci sono i dati ...