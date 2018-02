Formula 1 - Nel 2018 parte il programma Grid Kids

Formula 1 CAMBIA ORARO / Rivoluzione nel 2018 - si partirà alle 15.10 in Europa : FORMULA 1 CAMBIA orario, decisione storica per i Gran Premi del 2018 con la partenza fissata alle ore 15.10 rispetto alle classiche 14.00 a cui eravamo abituati. Le motivazioni.(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 20:40:00 GMT)

F1 - Hamilton : "Vorrei più curve come nella Formula junior" : Un pilota non dovrebbe poter tagliare una curva come si è visto fare più volte' ha aggiungo il campione del mondo. 'Quello che amo dei vecchi tempi, ovviamente, non sono gli incidenti, ma il fatto ...

Formula 1 - Lance Stroll : non solo nel nome del padre : Il campione del mondo 1997 e figlio dell'immortale Gilles, non ha esitato a definire le prestazioni di inizio stagione di Stroll 'patetiche'. Non cambiando opinione nemmeno dopo il terzo posto ...

Formula 1 - gli auguri della Ferrari : 'Pronti a dare il massimo nel 2018' : "Quello che si sta per chiudere è stato un anno speciale per la Ferrari , che ha festeggiato in tutto il mondo i suoi 70 anni": sono queste le parole con cui la Ferrari apre sul proprio sito il messaggio d' auguri per il Natale . Archiviato il Mondiale 2017, nel quale la Rossa è tornata ad essere ...

Gli auguri del sindacalista della CISL Gallura Farina nell'antica Formula sarda : Gli auguri del sindacalista della CISL della Gallura. Alberto Farina, presidente dell'Inps di Sassari e sindacalista di lunga data della CISL gallurese, resta fedele alle tradizioni per i suoi auguri ...

Museo Ferrari di Maranello - una mostra racconta l'ultima stagione di Formula 1 : ... inaugurata oggi presso il Museo Ferrari di Maranello: si tratta di uno sguardo di artisti di fama internazionale sul mondo della massima serie motoristica. L'esposizione comprende 20 tavole ...

Formula 1 - Carmen Jorda nella Commissione donne della FIA. E' polemica sui social : La presidente della Commissione è infatti quella Michele Mouton vice-campionessa del mondo nel WRC nel 1982 e vincitrice di quattro prove iridate nei rally, che nel 2015 criticò duramente la spagnola,...

Formula 1 - cresce il pubblico ai GP : 4 milioni nel 2017 : Nel 2017 la Formula 1 ha attirato ai GP 4 milioni di spettatori, un incremento dell'8% rispetto al 2016. Lo ha comunicato la Formula 1 che ha messo insieme i dati forniti dagli organizzatori dei ...

Schumacher nella Hall of Fame di Formula 1 - Todt : "Michael continua a lottare - ci manca tanto" : Todt parla con dolore di ciò che è accaduto a Schumi: 'Michael è una persona molto speciale, lo è per il mondo dei motori, lo è per me, è un vero amico e continua a lottare per riprendersi', prosegue ...

Formula E Hong Kong : Mortara spreca - Abt ne approfitta nel secondo round : Team Audi Sport che festeggia la vittoria ma finisce sotto investigazione dei commissari, con l'ordine d'arrivo provvisovio che potrebbe subire una rivisitazione nelle prossime ore. Ordine d'arrivo ...

Sergio Marchionne : 'Ferrari fuori dalla Formula 1 nel 2020 - la minaccia è seria'. E al Cavallino conviene : Dobbiamo trovare una soluzione per il bene dello sport ma dobbiamo essere chiari su cosa non si può mollare'.

Formula E - Alejandro Agag : 'Sogno la Ferrari nel mio circus. E pensare che Ecclestone ci dava per spacciati...' : Vedremo mai una Ferrari elettrica nel vostro Mondiale? Oppure fra qualche anno la Formula 1 come la conosciamo non esisterà più e tutte le auto da gara saranno elettriche? 'È chiaro che il mondo è ...