Finanziamenti alle imprese | 678 milioni per 87 progetti di imprese che intendono

Progetto Metropolitana - Balleari : "Chiesti i Finanziamenti per l'intero progetto" : Genova - Con riferimento alle dichiarazioni rilasciate in una nota dal "Comitato Sì Tram" relative ai progetti di mobilità dell'attuale amministrazione comunale, il vicesindaco Stefano Balleari ...

Finanziamenti alle PMI per far crescere anche l'occupazione : Il Gruppo NSA, società di intermediazione finanziaria, e Banca Valsabbina hanno festeggiato i dieci anni di collaborazione con un convegno al Museo della Scienza e della Tecnica di Milano, nel corso ...

Finanziamenti alle PMI per far crescere anche l'occupazione : Milano, 1 dic. (askanews) L'accesso al credito come strumento per favorire anche l'aumento dell'occupazione nelle piccole e medie imprese italiane. Il Gruppo NSA, società di intermediazione ...