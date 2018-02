Fiat Chrysler | cinque spot durante la 52 esima edizione del Super Bowl - Motori e Auto

Superbowl - Martin Luther King nello spot della Fiat Chrysler : polemiche per la scelta del “testimonial” : Uno degli spot andati in onda durante la pausa della finale del Superbowl americano (è uno degli spazi pubblicitari più ambiti al mondo dalle aziende, che per l’occasione producono pubblicità di alto valore con grandi nomi come testimonial) è quello del Ram 1500 della Fca. L’azienda automobilistica ha scelto come voce narrante un discorso di Martin Luther King, il leader del movimento per i diritti civili ucciso a Memphis nel 1968. ...

Superbowl - Martin Luther King nello spot della Fiat Chrysler : polemica per la scelta del “testimonial” : Uno degli spot andati in onda durante la pausa della finale del Superbowl americano (è uno degli spazi pubblicitari più ambiti al mondo dalle aziende, che per l’occasione producono pubblicità di alto valore con grandi nomi come testimonial) è quello del Ram 1500 della Fca. L’azienda automobilistica ha scelto come voce narrante un discorso di Martin Luther King, il leader del movimento per i diritti civili ucciso a Memphis nel 1968. ...

Fiat Chrysler presenta 5 spot al Super Bowl. Quello con Martin Luther King fa infuriare gli utenti dei social : Dei cinque spot presentati da Fca Usa alla 52esima edizione del Super Bowl ce n'è uno che ha fatto infuriare gli utenti dei social. Si tratta della pubblicità del nuovo Ram 1500 2019, che ha 'scomodato' un mito della lotta per i diritti civili come Martin Luther King. Per promuovere i suoi pick-up, FCA è ricorsa alla voce di MLK: un suo sermone tenuto 50 anni fa, il 4 febbraio del 1968 ad Atlanta, in Georgia, fa da "colonna ...

Fiat Chrysler a marce ridotte dopo immatricolazioni : Giornata fiacca per il Lingotto , che tratta in ribasso dello 0,43%, dopo i dati sulle immatricolazioni , che sono rimaste tendenzialmente invariate, facendo peggio della media del mercato . L'analisi ...

Fiat Chrysler corre sul circuito di Milano dopo conti e outlook : Progresso marcato per Fiat Chrysler , che tratta in utile dell'1,85% sui valori precedenti. Driver principale del rialzo sono i conti del 2017 e del quarto trimestre , annunciati la vigilia, che hanno ...

Positiva la giornata per Fiat Chrysler : Balza in avanti il Lingotto , che amplia la performance Positiva odierna, con un incremento dell'1,96%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di ...

Fiat Chrysler inverte rotta e spinge al rialzo dopo i conti : Ottima performance per Fiat Chrysler , che scambia in rialzo del 2,73%. Il titolo dopo la pubblicazione dei risultati del 2017 , si era portato in territorio negativo, per poi invertire rotta e ...

Fiat Chrysler raddoppia l'utile nel 2017 : Fiat Chrysler riporta risultati record, nel 2017, che vedono un EBIT adjusted in progresso del 16% a 7,1 miliardi di euro e margine in crescita di 90 punti base al 6,4%. l'utile netto adjusted è ...

Fiat Chrysler ferma ai box aspetta i conti : Andamento piatto per Fiat Chrysler , che si muove sulla parità. Gli investitori restano in attesa di conoscere i dati del quarto trimestre 2017. A livello comparativo su base settimanale, il trend del ...

Fiat-Chrysler lancia Ram 1500 e sfida il Silverado di Gm : Si chiamano pickup-truck e sono quegli enormi veicoli con il cassone posteriore che impazzano per le strade americane. Un vero must per gli automobilisti americani. Non a caso il duello più atteso a ...