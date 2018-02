Festival di Sanremo 2018 | doppia gaffe di Michelle Hunziker | Claudio Baglioni

Il DopoFestival di Sanremo 2018 di Edoardo Leo - un appuntamento tra amici e la classifica stilata dai Big : tutte le novità : Torna anche quest'anno il Dopofestival di Sanremo 2018, in seconda serata su Rai 1 a seguito dell'appuntamento con il Festival di Sanremo. Il Dopofestival di Sanremo 2018 andrà in onda ogni sera dal 6 al 10 febbraio dopo il Festival, e quest'anno è condotto dall'attore e regista Edoardo Leo, grande protagonista di Smetto quando voglio. L'attore sarà accompagnato nell'avventura del Dopofestival da un parterre di attori e colleghi, quali la ...

I 20 Big del Festival di Sanremo 2018 sul Red Carpet il 5 febbraio : tutti i dettagli dell’ingresso all’Ariston : I Big del Festival di Sanremo 2018 sul Red Carpet prima del debutto sul palco del Teatro Ariston. La tradizionale passerella, che vedrà sfilare i protagonisti a partire dalle 20, vedrà avvicendarsi i venti Campioni scelti da Claudio Baglioni per la prima edizione sotto la sua guida. Archiviata la conferenza stampa di presentazione dell'evento, i protagonisti si preparano quindi per il trionfale ingresso nel quale - solitamente - non mancano ...

SANREMO 2018/ Laura Pausini sta male : non andrà al Festival? : Nino Frassica, reduce dal successo di Matteo, sarà ospite sul palco del Festival di SANREMO 2018 nella serata di giovedì. Ecco tutte le news sulla prestigiosa kermesse.(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 14:43:00 GMT)

Sanremo 2018 : «Il nostro Festival della memoria contro le molestie» : Da capitano (coraggioso) a direttore a dittatore («senza portafoglio») a dominus. Più ci si avvicina alla prima serata del Festival di Sanremo, il 6 febbraio 2018, più Claudio Baglioni sale di grado. E mentre Pierfrancesco Favino canta («ma solo sotto la doccia») e piuttosto non vede l’ora si spengano le luci dell’Ariston e si accendino le telecamere della diretta per sapere «come respirerà questa sala», si annuncia ...

Sanremo 2018 - Claudio Baglioni presenta il suo Festival : Laura Pausini in forse - braccio di ferro con Fiorello : “Questa è una missione piccola e anche un po’ temeraria. Il palco di Sanremo è vissuto come una minaccia per tanti, ma il mio motto è #SanremoNonTiTemo”. Claudio Baglioni vuole far trasudare tranquillità, ma appare alquanto teso nella sua prima conferenza stampa della settimana festivaliera. Da domani, martedì, si farà sul serio e lo spazio se lo prenderà la musica. Proprio così: il prossimo festival di Sanremo 2018, come ampiamente ...

Anche Mina a Sanremo 2018 con TIM nell’ultima serata : “La tecnologia la porterà sul palco del Festival” : Ci sarà in qualche modo Anche Mina a Sanremo 2018 sulla scia della campagna TIM dello scorso anno: Anche per l'edizione numero 68 del Festival la compagnia telefonica è sponsor unico della kermesse e si avvarrà della voce di Mina. Luca Josi, Direttore Brand Strategy & Media TIM, ha partecipato alla conferenza stampa della vigilia con Claudio Baglioni, Michelle Hunziker, Pierfrancesco Favino, i direttori Rai e il sindaco di Sanremo, ...

Festival Sanremo - Pd contro Scanzi nella giuria degli esperti : Roma, 5 feb. , askanews, La scelta del giornalista del Fatto Quotidiano ed opionista de La7 Andrea Scanzi come giurato esperto al Festival di Sanremo annunciata dalla Rai suscita la protesta che ...

Gli omaggi di Sanremo 2018 da Lucio Battisti a De André a Tenco e Gaber : cosa canteranno gli ospiti al Festival : Saranno tanti gli omaggi di Sanremo 2018 in memoria di alcuni dei più grandi artisti italiani e non solo: il direttore artistico e conduttore Claudio Baglioni ha presentato il suo Festival nella prima conferenza stampa della settimana lunedì 4 febbraio come un evento il cui filo conduttore sarà il connubio di "musica e parole" e lo scopo quello di "ascoltare buona musica e provare belle emozioni, in una sala concerto che abbiamo voluto fosse ...

I beauty look alla festa pre-Festival #SanremoStart : Big e nuove proposte hanno tutti sfilato alla festa di apertura del Festival di Sanremo 2018, organizzata da Vanity Fair e Radio Italia, anticipando i beauty trend che vedremo sul palco del Teatro Ariston dal 6 al 10 febbraio 2018. A #SanremoStart, questo il nome della serata, sono arrivati Pier Francesco Favino, Francesco Facchinetti e la moglie Wilma, Max Gazzè, Alba Parietti, Le Vibrazioni e Nina Zilli, Noemi, Annalisa e The Kolors che ci ...

Sanremo 2018 - tutti gli ospiti del Festival : "Sarà la festa della musica italiana" ha promesso Claudio Baglioni. Detto fatto. Niente star hollywoodiane in questa edizione, pochi artisti internazionali, mentre la lista degli ospiti diventa...

Sanremo 2018 - anche Il Volo tra i superospiti italiani del Festival : Si allunga la lista dei superospiti di Sanremo 2018. Tra i grandi artisti, soprattutto italiani, attesi...

Salvini a Sanremo con Elisa Isoardi : 'Ci piace il Festival - io lo seguo da sempre' : A confermare la presenza di Matteo Salvini al 68° Festival della Canzone Italiana è stata Elisa Isoardi , madrina di Casa Sanremo e compagna del leader della Lega: 'Venerdì sarò in platea al Teatro ...

Sanremo Start - e il Festival parte (con noi) : Non può dirsi Festival senza brindisi d’inizio. Così abbiamo voluto dare il via a questa 68esima edizione (direttore artistico: Claudio Baglioni) con Sanremo Start, un party al Grand Hotel De Londres organizzato insieme a Radio Italia nel loro quartier generale qui in trasferta (lo spazio Fuori Sanremo by Lancôme): passano cantanti, conduttori, la grande macchina degli addetti ai lavori, tutti che si preparano a dormire poco, e a cantare ...

Sanremo 2018 DopoFestival. La kermesse sanremese è l'evento più atteso della televisione italiana. Insieme alle cinque serate condotte da Claudio Baglioni, Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino, arrivano anche DopoFestival e PrimaFestival. Sanremo 2018 PrimaFestival: le news sulla gara PrimaFestival, un notiziario flash più veloce di un lampo, l'appuntamento quotidiano per non perdersi ...