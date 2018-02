Ferrari Portofino | test in Puglia dice addio alla California

Ferrari - Tutte le luci per la Portofino color argento : Anche se cè tanta Ferrari, al Motor Show (numerose vetture nel settore vintage, il Ferrari Day che si è svolto in apertura con Tutte le esibizioni collegate) lo stand istituzionale del marchio è quantomeno essenziale: in linea con lidea di concentrare sullattualità cioè sugli ultimi modelli presentati gli spazi espositivi, in pedana non cè altro che un esemplare della Portofino. La più recente otto cilindri a motore anteriore di Maranello ...