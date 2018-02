Fed | Powell giura | sistema finanziario più forte

Cambio al vertice della Fed. Powell alza il bavero in onore di Yellen : Il cinguettio è seguito dall'hashtag #PopYourCollar , tira su il bavero, e da quello #WomenInSTEM, in riferimento alle donne che lavorano nella scienza, nella tecnologia, nell'ingegneria e nella ...

Fed : attesi 4 rialzi dei tassi e comunicazioni più chiare con Powell - analisti - : Alla Federal Reserve , Fed, sta per iniziare l'era di Jerome Powell. La riunione di ieri è stata infatti l'ultima presieduta da Janet Yellen. E alla luce di questo importante cambio della guardia all'...

Yellen dà l'addio alla Fed. Powell pronto alla stretta : Nessuna sorpresa, e nessuna parola di commiato da parte della prima donna alla guida della banca centrale più potente al mondo. Non prevista ieri una conferenza stampa al termine del direttivo del ...

Fed : tassi invariati nell'ultima riunione di Janet Yellen - inizia l'era di Jerome Powell : Con la prima riunione della Federal Reserve del 2018, si chiude l'era di Janet Yellen e si apre l'era di Jerome Powell. Il nuovo timoniere della Banca centrale americana prenderà effettivamente il ...

Fed : Powell giura il 5 febbraio : ANSA, - NEW YORK, 31 GEN - Jerome Powell giurerà per assumere la presidenza della Fed il 5 febbraio. Powell sostituirà Janet Yellen, la prima donna presidente della banca centrale che, con la riunione ...

La Fed prepara il rialzo di marzo. Si apre l'era Powell : La Fed prepara il rialzo di marzo. Non è escluso, però, che l'era Powell - il nuovo presidente entra in carica nei prossimi giorni - coincida anche con una moderata accelerazione della stretta. Il ...

Riunione Fed : focus su Janet Yellen che lascia le redini a Powell - analisti - : I mercati oggi guarderanno alla prima Riunione del 2018 della Federal Reserve , Fed, . La decisione sui tassi verrà annunciata stasera, alle 20 ora italiana. Un meeting che si preannuncia scarno di ...

Usa : Senato conferma Powell a governatore Federal Reserve : Roma, 24 gen. (askanews) Con 85 voti a favore e 12 contro, il Senato americano ha confermato la nomina di Jerome Powell fatta dal presidente americano Donald Trump: sarà il prossimo governatore della ...

Jerome Powell prossimo presidente della Federal Reserve : Tutto come da programma per l’amministrazione Trump. Il Senato degli USA ha confermato Jerome Powell prossimo presidente della Federal Reserve. Nominato da Donald Trump, è stato votato da quasi tutti i senatori repubblicani e dalla maggioranza dei senatori democratici. Succederà…Continua a leggere →

Fed - Senato Usa ha confermato Powell : 02.21 Il Senato degli Stati Uniti ha confermato Jerome Powell prossimo presidente della Federal Reserve. Nominato da Donald Trump, è stato votato da quasi tutti i Senatori repubblicani e dalla maggioranza dei Senatori democratici. Succederà alla guida della Banca centrale statunitense a Janet Yellen, il cui mandato scade a febbraio. Powell è un ex manager del Carlyle Group.

Fed - ok Commissione bancaria Senato a Powell presidente : (Teleborsa) - La Commissione bancaria del Senato ha dato il via libera, con 22 voti favorevoli e uno contrario, alla nomina di Jerome Powell come prossimo presidente della Federal Reserve. La parola ...

Fed : ok commissione Bancaria a nomina Powell - ora palla a Senato : Sarà il primo presidente in trent'anni senza un dottorato in economia. Ha lavorato come partner di Carlyle dal 1997 al 2005 dopo una breve parentesi al dipartimento al Tesoro durante la presidenza di ...

Fed - ok Commissione bancaria Senato a Powell presidente : La Commissione bancaria del Senato ha dato il via libera, con 22 voti favorevoli e uno contrario, alla nomina di Jerome Powell come prossimo presidente della Federal Reserve . La parola ora passa all'...