Falcon Heavy | il ' mostro' di Elon Musk pronto ad entrare in orbita intorno al Sole

Spazio : luce verde per il lancio del razzo Falcon Heavy SpaceX : luce verde per il lancio del Falcon Heavy, il razzo SpaceX: l’Agenzia federale per l’aviazione degli Stati Uniti ha autorizzato il lancio di prova dal Kennedy Space Center a Cape Canaveral (Florida), in programma domani 6 febbraio. A bordo non ci sarà equipaggio né carico salvo un’auto elettrica Tesla Roadster, della casa automobilistica del fondatore di SpaceX, Elon Musk. Con i suoi 70 metri di altezza e i suoi 27 motori, il ...

Via libera per il lancio del razzo Falcon Heavy della SpaceX : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Spazio e lanciatori : debutta Falcon Heavy - l’auto elettrica di Elon Musk verso Marte : Settimana prossima l’auto elettrica di Elon Musk potrebbe essere nello Spazio. L’ipotesi, ventilata lo scorso dicembre, di utilizzare una Tesla Roadster come primo carico del nuovissimo razzo Falcon Heavy, è stata ora confermata da SpaceX. Il via libera è arrivato dopo che il vettore per carichi pesanti dell’azienda statunitense ha effettuato con successo il test di accensione statica lo scorso 24 febbraio da Cape Canaveral. Questa prova – ...

SpaceX : il 6 febbraio debutta il razzo Falcon Heavy - porterà nello spazio una Tesla Roadster : Il lancio di prova del razzo Falcon Heavy SpaceX è previsto il 6 febbraio: si tratta di un vettore sul quale si spera di poter fare affidamento per “spedire” equipaggi umani in orbita e poi su Luna e Marte. A bordo ci sarà l’auto sportiva elettrica Tesla Roadster, della casa automobilistica del fondatore di SpaceX: è stato lo stesso Elon Musk a rendere nota la data ufficiale del debutto del razzo, il cui lancio avverrà dal ...