Fabbricini | Di Biagio riporti l' entusiasmo

Chi sarà il CT dell’Italia? Salgono le quote di Claudio Ranieri. Fabbricini : “Non ha nulla in meno di Mancini. Di Biagio? Disponibilità per le amichevoli” : L’Italia sta cercando il nuovo Commissario Tecnico della Nazionale di calcio. Negli ultimi giorni Billy Costacurta ha iniziato a tessere i contatti con alcuni allenatori, incassando il no di Antonio Conte che ha 18 mesi di contratto con il Chelsea. Il nome più in auge è quello di Roberto Mancini ma nelle ultimissime ore sta prendendo piede anche l’ipotesi Claudio Ranieri come ha ribadito il Commissario della FIGC Roberto Fabbricini ...