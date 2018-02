Fa la dj a New York | nuova vita per Nicole Minetti

Uma Thurman rivela al New York Times : "Quentin Tarantino tentò di uccidermi" : "Quentin Tarantino tentò di uccidermi". È questa la dura accusa di Uma Thurman contro il celebre regista e produttre. Nell'intervista rilasciata a Maureen Dowd, una delle firme del New York Times, in cui alla fine rivela che anche lei venne molestata da Weinstein, l'attrice racconta un'inedito particolare di cui fornisce anche una prova video. Ossia che il suo ex e all'epoca regista di "Kill Bill 2", Quentin Tarantino - l'unico ...

Che cosa sta succedendo alla fashion week di New York? : Prima Rodarte e Proenza Schouler, che dalla scorsa stagione hanno lasciato New York in favore della la Ville Lumière. Poi Thom Browne e Altuzarra, che lo fanno da questa. E adesso Rihanna con la sua linea Fenty x Puma, che non farà né show né presentazioni. Non è per niente un bel periodo per la NYFW, come familiarmente viene chiamata la New York fashion week, che vede la sua schedule perdere un nome importante dopo l’altro e che, dopo che ...

NBA - Bazemore decisivo - Atlanta torna a sorridere : battuta New York a domicilio : New York Knicks-Atlanta Hawks 96-99 IL TABELLINO La tripla firmata da Kent Bazemore a 6.7 secondi dal termine regala il successo agli Hawks che tornano a vincere dopo due ko. "Era una situazione in ...

La collezione Kim da New York a Salemi. Ecco la perla cinematografica di oggi : ... alla metà esatta del decennio, il formato VHS High Quality sigillerà i primi anni di sperimentazioni, scontri tra major ed intuizioni imprenditoriali, , l'idea che la politica dell'immagine potesse ...

15 Minuti Follia Omicida a New York - film stasera in tv 6 febbraio : trama e curiosità : 15 Minuti Follia Omicida a New York è il film stasera in tv martedì 6 febbraio 2018 in prima serata su Rete 4. Un film thriller di azione del 2001, diretto da John Herzfeld, con Robert De Niro e Edward Burns. Di seguito ecco scheda, trama, trailer e alcune curiosità sul film. SCOPRI COSA C’È IN TV 15 Minuti Follia Omicida a New York: scheda TITOLO ORIGINALE: 15 Minutes DATA USCITA: 23 marzo 2001 GENERE: Thriller, Azione ANNO: ...

Uma Thurman ha raccontato al New York Times di essere stata aggredita sessualmente da Harvey Weinstein : L’attrice americana Uma Thurman ha raccontato al New York Times la storia del suo rapporto con il produttore cinematografico Harvey Weinstein e di quello con il regista Quentin Tarantino, dicendo che il primo la aggredì sessualmente durante la produzione di The post Uma Thurman ha raccontato al New York Times di essere stata aggredita sessualmente da Harvey Weinstein appeared first on Il Post.

BELEN RODRIGUEZ / Terminata la campagna pubblicitaria a New York : ecco i prossimi impegni : BELEN RODRIGUEZ ha lasciato New York, dove si era recata per la campagna pubblicitaria di Swarovski. In Italia ritrova Santiago e si prepara a nuovi impegni...(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 12:05:00 GMT)

1997 Fuga da New York - film stasera in tv 6 febbraio : trama e curiosità : 1997 Fuga da New York è il film stasera in tv martedì 6 febbraio 2018 in seconda serata su Italia 1 alle ore 00:15; diretto da John Carpenter, con Kurt Russell e Lee Van Cleef. Di seguito ecco scheda, trama, trailer e alcune curiosità sul film. SCOPRI COSA C’È IN TV 1997 Fuga da New York: scheda TITOLO ORIGINALE: Escape from New York DATA USCITA: 1 agosto 1981 GENERE: Azione ANNO: 1981 REGIA: John Carpenter CAST: Kurt ...

Hyeon Chung - niente Sofia e New York : 'In futuro vincerò uno Slam' : In una conferenza stampa a Seoul venerdì, il numero 29 del mondo ha fatto il punto sui suoi obiettivi futuri. ' Non è uno in particolare , per il Roland Garros, , su terra ho giocato bene lo scorso ...

Toll Brothers in picchiata a New York : In forte ribasso il costruttore americano di case su misura di prestigio , che mostra un disastroso -2,15%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al World Luxury Index mostra un cedimento rispetto ...

Belen cerca casa a New York : “cercando casa a New York” sussurra Belen Rodriguez mentre sale su un montacarichi diretta in un cantiere ai piani alti della città americana con la sua crew. La showgirl è in trasferta Oltreoceano per una campagna pubblicitaria, ma anche per antri progetti, tra cui forse proprio l’acquisto di un appartamento nella city. A Milano c’è Santiago ad aspettarla, mentre il fidanzato Andrea Iannone è in Giappone. Il pilota ha appena preso ...

Belen Rodriguez contro Nina Moric/ In attesa del processo - l'argentina vola a New York : Belen Rodriguez contro Nina Moric: quest'ultima a processo per diffamazione aggravata per aver definito l'argentina un “viado”. Le ultime notizie sulla battaglia legale(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 12:08:00 GMT)

New York e le icone del cinema : la personale di Brian Hamill : Sessanta scatti per raccontare la magia di ciò che accade dietro le quinte dei grandi set cinematografici. Mantova Outlet Village e Ono arte contemporanea tornano a collaborare per la mostra “I love New York: fotografie di Brian Hamill – Woody Allen, Robert De Niro e le icone del cinema”, che sarà inaugurata proprio all’outlet emiliano domenica 18 febbraio, alle ore 16.30. Un’esposizione che porta per la prima volta in Italia le ...

Buche stradali - la soluzione dello youtuber di New York. Geniale provocazione ispirata dal suo incidente : Coby Persin, youtuber che si definisce sperimentatore sociale, reagisce in modo creativo ad un personale incidente d’auto. Se è impossibile evitare le Buche delle strade di New York, allora come aiutare gli automobilisti? Semplice e Geniale: piantando in ogni fosso una pianta diversa per rendere visibile l’ostacolo. I newyorkesi, colpiti dall’iniziativa, sembrano apprezzare l’idea così come il mondo del web L'articolo Buche stradali, la ...