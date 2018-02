Eva Henger La produzione chiuderà la bocca all' attrice sulla questione Monte? L' Isola

Il marito di Eva Henger fa gravi accuse agli autori dell'Isola : ecco il motivo : Nella scorsa puntata de "L'Isola dei Famosi" la naufraga Eva Henger ha lanciato delle pesanti accuse al collega Francesco Monte, rivelando in diretta che l'ex tronista ha fumato della marijuana durante il suo soggiorno nella Villa in Honduras. Delle affermazioni molto gravi che possono costare delle conseguenze negative per il ragazzo pugliese. Se accertate, oltre alla squalifica dal reality potrebbe incorrere nella giustizia locale che vieta ...

Karina Cascella di nuovo contro Eva Henger dopo Domenica Live : Eva Henger di nuovo criticata da Karina Cascella dopo Domenica Live La puntata di ieri di Domenica Live è iniziata con il talk dedicato al caso Eva Henger – Francesco Monte, con in studio ospiti molto vicini all’ex pornostar con la figlia e il fratello. Presenti ovviamente anche Karina Cascella, opinionista fidata di Barbara d’Urso, che ha criticato duramente l’ex naufraga de L’Isola dei Famosi. La Cascella in ...

L'Isola dei famosi 2018 - accuse shock contro il reality : Eva Henger non ci sarà? Video : Diventa sempre più intricata la vicenda droga all'#isola dei famosi 2018. Le ultimissime news di queste ore rivelano che domani sera nel corso della terza puntata in diretta del reality show condotto da Alessia Marcuzzi avremo la possibilita' di scoprire tutta la verita' dopo le clamorose affermazioni che sono state fatte da Eva Henger la scorsa settimana, le quali hanno messo nei guai Francesco Monte accusato di aver portato la droga in ...

Massimiliano Caroletti/ Il marito di Eva Henger : "Trattata come un pentito di mafia" (Isola dei famosi 2018) : Massimiliano Caroletti, il marito di Eva Henger lancia pesanti accuse via social per il trattamento riservato all'ex naufraga dopo l'eliminazione all'Isola dei famosi 2018.(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 06:46:00 GMT)

Isola 13 spoiler 5/02 : due squalificati - rivelazioni su Eva Henger : Eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni sull'Isola dei Famosi, il reality di Canale 5 che ha appena annunciato la denuncia a Francesco Monte da parte dell'associazione Moige. Le ultime novità rivelano che succederanno nuovi colpi di scena durante la terza puntata del reality. Anticipazioni Isola 13: il caso Francesco Monte Le anticipazioni della terza puntata dell'Isola dei Famosi 2018, rivelano che ci saranno scoppiettanti ...

“Siamo molto preoccupati per Eva”. Il dramma della Henger al ritorno dall’Honduras. A Domenica Live in piena diretta esce fuori tutto quello che sta accadendo. L’ex naufraga è apparsa in queste condizioni : grande apprensione : Tempi difficili all’isola dei Famosi, soprattutto per alcuni naufraghi che non se la stanno vedendo bene. Tra questi c’è anche Eva Henger che ha da poco fatto la sua rivelazione sul presunto utilizzo da parte di Francesco Monte di sostanza stupefacenti. La cosa ha naturalmente alzato un polverone inaudito e le conseguenze sono ancora molte. L’ex naufraga ha da poco fatto rientro in Italia a seguito dell’eliminazione ...

Barbara d’Urso legge la lettera di Riccardino Schicchi a Eva Henger : Riccardino Schicchi scrive alla madre Eva Henger da Barbara d’Urso In seguito allo scandalo scoppiato all’Isola dei Famosi tra Eva Henger e Francesco Monte, tutti hanno ricordato il passato del figlio dell’ex pornostar Riccardino Schicchi. Il giovane ha voluto scrivere una lettera a Barbara d’Urso rivolta alla madre, e la conduttrice napoletana ha letto l’intera dedica in diretta a Domenica Live. Riccardino quando ...

Eva Henger è tornata in Italia - ma è scossa e piange di continuo : la confessione a Domenica Live : Eva Henger è tornata in Italia dopo l’Isola dei Famosi ma è scossa per quanto accaduto con Francesco Monte Eva Henger ha fatto rientro in Italia dopo l’eliminazione all’Isola dei Famosi. Al momento è in isolamento: non può ancora riabbracciare il marito Massimiliano e i tre figli, né parlare con il suo staff. Una situazione […] L'articolo Eva Henger è tornata in Italia, ma è scossa e piange di continuo: la confessione a ...

Eva Henger - il marito su Facebook : 'Non ha preso soldi da Mediaset per tacere le accuse a Francesco Monte' : Eva Henger non ritratterà le accuse a Francesco Monte di aver fumato marijuana all'Isola dei Famosi. Dopo le voci di un possibile insabbiamento del caso con tanto di accordo siglato tra la produzione ...

Domenica Live - caso Eva Henger : Karina Cascella attacca Mercedesz : Eva Henger: Karina Cascella contro Mercedesz Henger a Domenica Live La puntata di oggi di Domenica Live è iniziata con la discussione sul caso Eva Henger – Francesco Monte, in cui hanno partecipato anche la figlia Mercedesz Henger e Karina Cascella. Mercedesz è stata la prima a prendere parola, affermando che sua madre non è sicuramente il tipo che mente: perchè altrimenti avrebbe dovuto dire una cosa del genere? La giovane Henger ha ...

Eva Henger e Francesco Monte - droga all’Isola?/ Il fratello Bertold a Domenica Live - la verità di Riccardino : Eva Henger accusa Francesco Monte di aver portato droga all'isola dei Famosi 2018. A Domenica Live il fratello da Budapest in sua difesa e novità su Riccardino.(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 14:27:00 GMT)

