Eriksson 70 | papà di Mancio | Inzaghi | Miha e altri allenatori

(Di lunedì 5 febbraio 2018) Sven Gorancompie 70 anni. Una festa in sordina per lui, al momento senza panchina dopo le ultime non esaltanti esperienze cinesi con Guangzhou, Shanghai e Shenzhen (in seconda divisione). Dopo 41 anni di allenamenti Svengo, come è stato soprannominato, ora si rilassa in attesa di una nuova chiamata da qualche parte del mondo. Il trasloco non è un problema per questo svedese girovago che ha insegnato calcio in Portogallo, Italia, Inghilterra, Messico, Costa d'Avorio, Thailandia, Emirati Arabi e, appunto, Cina.In Italia arrivò a soli 36 anni, dopo due scudetti portoghesi conquistati con il Benfica, per sostituire il connazionale Nils Liedholm sulla panchina della Roma, che due anni prima aveva portato i giallorossi al titolo di campioni d'Italia. Se qualcuno se lo immaginava come un emulo di Liddas dovette ricredersi presto.Del resto lui stesso, Sven, prese ...