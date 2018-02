Erdogan | udienza con il Papa su Gerusalemme | cristiani e profughi Scontri al sit-in di

Erdogan - udienza con il Papa su Gerusalemme - migranti e diritti umani. Scontri al sit-in di protesta : Francesco ha donato al presidente turco un angelo della pace. Dopo l' udienza in Vaticano, Erdogan vede Mattarella, poi Gentiloni. Scontri tra manifestanti e polizia al sit-in di protesta contro la visita del presidente turco a Castel Sant'Angelo, due fermi

Erdogan a Roma - udienza blindata in Vaticano con Papa Francesco. Scontri curdi-polizia a Castel S.Angelo : un ferito : Aveva scatenato la polemica prima ancora di partire. “L’attacco di ieri in Italia, che ha preso di mira degli stranieri, mostra quanto grande sia diventata la minaccia della xenofobia. Non c’è differenza tra gli attacchi di un’organizzazione terroristica e attacchi razzisti di questo genere”, aveva detto Recep Tayyip Erdogan parlando domenica pomeriggio con i giornalisti all’aeroporto Ataturk di Istanbul prima di ...