Erdogan in Italia | tutti i punti di attrito tra Turchia e Ue dalla Siria ai diritti umani

Italia - Erdogan a Roma : scontri a sit-in protesta - un ferito : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in Italiano SDA-ATS ...

Perché l’Italia non alza la voce con Erdogan : La Turchia resta uno dei mercati più importanti per l’industria bellica italiana e Ankara è un partner cruciale nella costruzione del gasdotto Tap. Leggi

Erdogan chiede l'assaggiatore per il pranzo al Quirinale - ma ecco cosa risponde l'Italia : L'arrivo di Recep Tayyp Erdogan a Roma sta richiedendo una massiccia mobilitazione per prevenire problemi di ordine pubblico. In questo momento il presidente turco è arrivato in Vaticano. Imponente il ...

In corso il viaggio di Erdogan in Italia : «Vedo questa visita come un’opportunità significativa di attirare l’attenzione sui valori umani comuni, l’amicizia e i messaggi di pace», ha detto il presidente della Turchia

Erdogan dal Papa. Poi incontri con Mattarella - Gentiloni e imprenditori italiani. Alla larga i giornalisti : Imponenti misure di sicurezza intorno al Vaticano - circa 3.500 uomini - per l'arrivo nella Santa Sede del presidente turco Recep Tayyp Erdogan, che sarà ricevuto da Papa Francesco alle 9:30. Piazza San Pietro e via della Conciliazione chiuse anche ai pedoni non autorizzati. L'arrivo di Erdogan in Italia è stato preceduto da numerosi appelli perché venga posta la questione della libertà di stampa e dell'indipendenza ...

Erdogan provoca : "Italia islamofoba" : Chiama in causa l'islamofobia, che mette sullo stesso piano del terrorismo, per commentare il raid xenofobo di Macerata: 'È un attacco razzista, non diverso da episodi di attacchi a moschee e luoghi ...

Erdogan IN ITALIA/ E in Siria comincia la nuova guerra a pezzi (tra pulizia etnica e menzogne) : Ieri ERDOGAN è arrivato in ITALIA. Chi avrà il coraggio di contestare al sultano turco la pulizia etnica dei curdi ad Afrin? Il Medio oriente è di nuovo sul baratro. MARIO MAURO(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 06:08:00 GMT)CAOS Siria/ Usa contro Turchia, così Trump rema contro la pace, di P. RicciCAOS Siria/ "Dottrina Tillerson" e stato curdo, così gli Usa metto a rischio l'intesa di Astana, di P. Ricci

Erdogan : "Con l'Italia relazioni eccellenti" : "Le nostre relazioni bilaterali con l'Italia sono eccellenti, è un Paese amico con cui abbiamo una visione comune rispetto ai problemi regionali". Lo ha detto il presidente della Turchia Recep Tayyip ...

Erdogan : "Relazioni eccellenti con l'Italia" : La sua posizione è stata davvero importante per mostrarci cosa possiamo fare insieme a lui in quanto leader dei cristiani nel mondo', ha proseguito Erdogan. 'Le nostre relazioni bilaterali con l'...

Erdogan : 'Con Italia rapporti eccellenti - visione comune' : "Le nostre relazioni bilaterali con l'Italia sono eccellenti, è un Paese amico con cui abbiamo una visione comune rispetto ai problemi regionali". Così il presidente turco Erdogan parlando all'...

Erdogan - con Italia rapporti eccellenti : ANSA, - ISTANBUL, 4 FEB - "Le nostre relazioni bilaterali con l'Italia sono eccellenti, è un Paese amico con cui abbiamo una visione comune rispetto ai problemi regionali". Così Erdogan parlando all'...

Visita di Erdogan a Roma : 'Con l'Italia rapporti eccellenti - visione comune' : "Le nostre relazioni bilaterali con l'Italia sono eccellenti, è un Paese amico con cui abbiamo una visione comune rispetto ai problemi regionali". Così Erdogan parlando all'aeroporto di Istanbul prima ...

Erdogan arriva oggi in Italia : Tra i temi che verranno affrontati negli incontri istituzionali, la cooperazione bilaterale politica ed economica tra i due Paesi. Ma si parlerà anche di Siria. Protestano i curdi a Roma.

Erdogan arriva oggi in Italia : 04.02 Il presidente turco Erdogan arriva in Italia questa sera. Lunedì in programma l'incontro con Papa Francesco. Erdogan, a Roma, incontrerà il presidente della Repubblica Mattarella e il premier Gentiloni. Tra i temi che verranno affrontati negli incontri istituzionali, la cooperazione bilaterale politica ed economica tra i due Paesi. Ma si parlerà anche di Siria. Protestano i curdi a Roma.