Erdogan a Roma tra le proteste vede il Papa e le autorità

(Di lunedì 5 febbraio 2018) È arrivato in Vaticano insieme alla moglie Emine, scortato da un corteo imponente attraverso unablindata per l'occasione il presidente turco Recep Tayyip, che oggi è atteso daFrancesco per un'udienza che se da un lato è un'occasione storica, dall'altro sollevo una pletora di polemiche, tanto dal mondo della politica quanto dagli attivisti curdi.Con un'operazione militare ancora in corso nel cantone di Afrin e centinaia di arresti per chi si oppone all'attacco contro il cantone curdo nel nord della Siria, dal 2012 nelle mani delle milizie vicine al Pkk, il clima è teso e non solo in Turchia. Non a caso già ieri otto persone sono state denunciate a Torino, un 30enne di origini curde e alcuni anarchici al centro di un blitz nella chiesa di San Tommaso, dove hanno esposto uno striscione sull'altare, rovesciando un liquido rosso a ...