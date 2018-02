Erdogan a Roma | le cariche della polizia alla manifestazione filocurda | una persona

Erdogan A ROMA/ Incontro con Gentiloni (senza stampa) e scontri a Castel Sant’Angelo : lunga udienza col Papa : ERDOGAN a ROMA, il presidente incontra Papa Francesco, Gentiloni e Mattarella: ultime notizie e resoconto del viaggio in Italia. Polemiche contro la Turchia: scontri e proteste sit-in curdi(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 16:08:00 GMT)

Erdogan a Roma tra le proteste vede il Papa e le autorità : È arrivato in Vaticano insieme alla moglie Emine, scortato da un corteo imponente attraverso una Roma blindata per l'occasione il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, che oggi è atteso da Papa Francesco per un'udienza che se da un lato è un'occasione storica, dall'altro sollevo una pletora di polemiche, tanto dal mondo della politica quanto dagli attivisti curdi.Con un'operazione militare ancora in corso nel cantone di ...

Erdogan a Roma - l'incontro con Papa Francesco : E' durato 52 minuti l'incontro in Vaticano tra Recep Tayyip Erdogan e Papa Francesco. Erano 59 anni che un capo di Stato turco non si recava nella Santa Sede. Il Pontefice ha regalato a Erdogan un ...

Cariche al sit-in contro Erdogan a Roma : 13.32 Scontri a Castel Sant'Angelo, al sit-in di protesta contro la visita del presidente turco Erdogan a Roma. La polizia, in tenuta antisommossa, ha caricato un gruppo di manifestanti che al grido di "Erdogan boia" ha cercato di promuovere un corteo non autorizzato verso San Pietro. Un manifestante è stato ferito. I partecipanti intonano cori "vergogna, vergogna" e chiedono di fare un corteo.

Erdogan a Roma - udienza blindata in Vaticano con Papa Francesco. Scontri curdi-polizia a Castel S.Angelo : un ferito : Aveva scatenato la polemica prima ancora di partire. “L’attacco di ieri in Italia, che ha preso di mira degli stranieri, mostra quanto grande sia diventata la minaccia della xenofobia. Non c’è differenza tra gli attacchi di un’organizzazione terroristica e attacchi razzisti di questo genere”, aveva detto Recep Tayyip Erdogan parlando domenica pomeriggio con i giornalisti all’aeroporto Ataturk di Istanbul prima di ...

Erdogan a Roma - la protesta dei curdi : “Massacra donne e bambini e nessuno dice nulla” : Mentre il leader turco, Erdogan viene ricevuto dal papa a Castel Sant’Angelo la comunità curda protesta contro lo sterminio del loro popolo. In piazza anche bandiere e uno striscione con il volto di Ocalan. Esposte diverse foto di bombardamenti e bambini feriti. I manifestanti intonano cori “Ieri Hitler oggi Erdogan“. “Grazie al popolo italiano che è accanto ai curdi – ha detto al megafono Rudi – vengo da ...