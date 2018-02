Erdogan a Roma | giornata blindata

Erdogan a Roma - il presidente turco incontra il Papa - Mattarella e Gentiloni : In Vaticano - "Vi ringrazio per il vostro interesse", ha detto il capo di Stato in Vaticano, e il Papa a sua volta ha ringraziato per la visita. Il Santo Padre ha poi donato a Erdogan un medaglione ...

Erdogan a Roma - cena con Boccia e gli imprenditori : Diciassettesima economia del mondo, sesta in Europa, con un Pil da 858 miliardi di dollari cresciuto in media annua del 5% dal 2004 al 2016, ed investimenti diretti esteri per 12,3 miliardi di dollari nel 2016, la ...

Erdogan A ROMA/ Incontro con Papa Francesco - Ankara : “udienza molto amichevole”. Scontri in piazza : ERDOGAN a ROMA, il presidente incontra Papa Francesco, Gentiloni e Mattarella: ultime notizie e resoconto del viaggio in Italia. Polemiche contro la Turchia: Scontri e proteste sit-in curdi(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 20:18:00 GMT)

Erdogan a Roma - attivisti occupano la Camera di Commercio di Napoli : Alcuni attivisti del comitato 'Napoli per Afrin' hanno occupato simbolicamente la sede della Camera di Commercio di Napoli esponendo su uno dei balconi della facciata uno striscione di protesta per la ...

Roma : visita Erdogan - riaperta Via Nazionale : Roma- riaperta al traffico Via Nazionale. Era stata chiusa per la visita nella Capitale di Erdogan. Mattarella attende Erdogan È stata riaperta al traffico via... L'articolo Roma: visita Erdogan, riaperta Via Nazionale su Roma Daily News.

Gli scontri a Roma per la visita di Erdogan : Sono avvenuti nei pressi del Vaticano fra la polizia e un gruppo di manifestanti, una persona è stata ferita – foto The post Gli scontri a Roma per la visita di Erdogan appeared first on Il Post.

Erdogan a Roma - le cariche della polizia alla manifestazione filocurda : una persona ferita alla testa : Scontri tra manifestanti e polizia al sit-in di protesta contro la visita del presidente turco Recep Tayyip Erdogan a Roma. Al termine della manifestazione un gruppo di partecipanti, dietro allo striscione ‘Erdogan boia’, ha cercato di partire con un corteo non autorizzato verso San Pietro. La polizia, in tenuta antisommossa, li ha caricati. L'articolo Erdogan a Roma, le cariche della polizia alla manifestazione filocurda: una ...

Erdogan a Roma - D'Alema : spero gli dicano di non ammazzare i curdi : Roma, 5 feb. , askanews, 'Io spero che in tutti questi incontri qualcuno abbia detto a Erdogan che non bisogna ammazzare le donne e i bambini curdi. Era una buona occasione e spero che qualcuno dei ...

Roma : Presidente Mattarella riceve Erdogan al Quirinale : Roma – Mattarella riceve Erdogan Roma – Nella mattina odierna il Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, è stato ricevuto al Qurinale dal Presidente della Repubblica,... L'articolo Roma: Presidente Mattarella riceve Erdogan al Quirinale su Roma Daily News.

Erdogan a Roma tra le proteste vede il Papa e le autorità : È arrivato in Vaticano insieme alla moglie Emine, scortato da un corteo imponente attraverso una Roma blindata per l'occasione il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, che oggi è atteso da Papa Francesco per un'udienza che se da un lato è un'occasione storica, dall'altro sollevo una pletora di polemiche, tanto dal mondo della politica quanto dagli attivisti curdi.Con un'operazione militare ancora in corso nel cantone di ...

Roma : Piazza Barberini blindata per passaggio Erdogan : Roma – passa Erdogan. Piazza Barberini blindata Roma – Il corteo presidenziale turco che accompagna il presidente Erdogan nella sia visita istituzionale a Roma di... L'articolo Roma: Piazza Barberini blindata per passaggio Erdogan su Roma Daily News.