tuttoandroid

: ePRICE lancia delle offerte a tempo per Samsung Galaxy S8 e alcuni Huawei - webaholic_eu : ePRICE lancia delle offerte a tempo per Samsung Galaxy S8 e alcuni Huawei -

(Di lunedì 5 febbraio 2018)oggi una promozione che riguarda vari smartphone Android. Si tratta di un'offerta adisponibile perS8, per uno Xiaomi e per vari smartphone difra cui Mate 10 Lite e P8 Lite 2017, nessun top di gamma del brand cinese al momento. Gli sconti così come le tempistiche sono differenti a seconda del dispositivo. L'articoloperS8 eè stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.