Elisa Isoardi al Festival di Sanremo 2018 con una dedica speciale per Salvini | “Votate

optimaitalia

: Matteo Salvini ha chiesto due biglietti gratuiti, per lui e Elisa Isoardi, per vedere la serata finale del Festival… - giornalettismo : Matteo Salvini ha chiesto due biglietti gratuiti, per lui e Elisa Isoardi, per vedere la serata finale del Festival… -

(Di lunedì 5 febbraio 2018)aldiviene adescata dalla troupe di Radio Rock 106.6 per un karaokein uno dei brani iconici della storia dei cartoni animati.La conduttrice piemontese è la madrina di Casa, che ha aperto i battenti per l'undicesima volta. Per l'occasione,si è quindi prestata ai microfoni della radio per cantare Mila e Shiro nella quale non è mancato un riferimento a Matteo.In occasione deldiè stata anche interrogata sulla possibilità di diventare First Lady, dal momento che il suo compagno è candidato alle politiche che si terranno il prossimo 4 marzo. "Il mio Shiro ha la barba - spiega- quindi: votate Shiro!".Sulla possibilità di diventare First Lady ha però glissato, confermando di stare bene in Rai a svolgere il lavoro che sta svolgendo per l'azienda di Viale ...