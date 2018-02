ELEZIONI 4 MARZO Caso Macerata e Roma 2008 | lo spettro che agita il Pd

ELEZIONI - Mentana (La7) : “Campagna elettorale? Troppo prevedibile. La vera partita si gioca dal 5 marzo” : Monocorde, poco imprevedibile, quasi scontata. Nel giorno della presentazione di “Var Condicio“, la nuova striscia quotidiana di La7, il direttore del tg Enrico Mentana boccia l’attuale campagna elettorale e sposta l’attenzione già al post-Elezioni. “Nel ’94 non si sapeva fino a 4 mesi prima nemmeno che sarebbe sceso in campo Berlusconi, fu una campagna innovativa. Al contrario, qui lo scontro elettorale è ...

ELEZIONI - Bridgewater scommette 2 - 4 miliardi di euro contro l’Italia in Borsa in vista del 4 marzo : Bridgewater scommette pesante contro Piazza Affari mentre si avvicinano le Elezioni del 4 marzo con il loro carico di incertezza. Il fondo del miliardario Ray Dalio, il più grande hedge fund al mondo, dallo scorso ottobre ha triplicato le sue posizioni al ribasso sulle società italiane, portandole da 1,1 a 3 miliardi di dollari (circa 2,4 miliardi di euro). Nel mirino di Bridgewater è finita quasi la metà delle blue chip del Ftse Mib, l’indice ...

ELEZIONI del 4 marzo - ammessi candidati del centrodestra in Lombardia : Molto rumore per nulla. Le candidature del centrodestra nei 17 collegi uninominali delle circoscrizioni Lombardia 1 e Lombardia 4 sono state ammesse «dall’ufficio centrale circoscrizionale della corte di appello di Milano, a seguito dell’integrazione documentale depositata dal delegato della lista “Noi con l’Italia”. Lo riferiscono i rappresentanti...

Pensioni - immigrati - tasse e... ELEZIONI - tutti i temi caldi del web Ecco la chiave per vincere il 4 marzo : Di Maio, Renzi, Berlusconi e Salvini affilano le armi in vista del quattro marzo: a farla da padroni saranno temi come la flat-tax, i vaccini, il reddito di cittadinanza, l'immigrazione e l'Europa Segui su affaritaliani.it

ELEZIONI politiche del 4 marzo - ecco l'ultimo sondaggio : Olbia ancora in bilico - Sassari ai 5 Stelle : Ed entrambi, secondo la simulazione elaborata da Salvatore Vassallo, ordinario di Scienza politica all'Università di Bologna, se li aggiudicherebbe il Movimento 5 Stelle. Uno studio che si basa solo ...

ELEZIONI politiche del 4 marzo 2018 : ecco una guida con tutte le istruzioni sulle modalità di voto : Il 4 marzo 2018 si terranno le Elezioni politiche per rinnovare i seggi del Parlamento: quest’anno ci saranno una nuova legge elettorale, una nuova scheda e un nuovo metodo per esprimere il proprio voto. ecco, dunque, una breve guida per spiegare il sistema e per far arrivare tutti sicuri al voto. Cominciamo con la scheda elettorale. Vi verranno consegnate una scheda elettorale per la Camera e una per il Senato (quest’ultima solo se avete almeno ...

ELEZIONI del 4 marzo : la Lista "Insieme" alleata con il PD vede uniti Verdi - PSI e Area Civica : ... raccogliendo il consenso su riforme indispensabili per rendere il nostro un Paese moderno e giusto." "Le risposte date alla crisi globale - politica, economica, climatica e sociale - che ha colpito ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : liste presentate per le ELEZIONI del 4 marzo (31 gennaio 2018) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: liste presentate per le elezioni del 4 marzo. La Lega Calcio si avvia al commissariamento. Pronto il ricorso per la sede agenzia farmaco (31 gennaio 2018).(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 00:30:00 GMT)

ELEZIONI 4 marzo - presentate le liste di "Noi con L'Italia-Udc" : L'Aquila - Sono state depositate in Corte d’Appello a L’Aquila le liste di “Noi con l’Italia – Udc” per le Elezioni politiche del 4 marzo, questi i nomi dei candidati e delle candidate: CAMERA DEI DEPUTATI COLLEGIO PLURINOMINALE TERAMO-L’AQUILA Giovanni Chiodi detto Gianni Simona Mei Adelio Di Natale Beta Costantini CAMERA DEI DEPUTATI COLLEGIO PLURINOMINALE PESCARA-CHIETI Enrico Clemente Di Giuseppantonio Fabiana Desiderio Valter Cozzi ...

ELEZIONI 4 marzo - presentate le liste di Forza Italia : L'Aquila - Le candidature di Forza Italia alle Elezioni del 4 marzo per un Abruzzo rappresentato al meglio su tutti i tavoli della politica nazionale e in prospettiva europea, con la finalità di favorire la ripresa, lo sviluppo e la crescita economica e occupazionale. Il rinnovamento sul quale ha puntato Silvio Berlusconi è stato voluto per scegliere e presentare una squadra compatta, tale da dare risposte certe ed efficaci alle ...

ELEZIONI 4 marzo : Forza Italia Abruzzo presenta le liste coi nomi dei candidati : ... l'altra, mirata a individuare quelle personalità che potessero apportare un valore aggiunto per risultati conseguiti, competenza ed entusiasmo nel mondo del lavoro e dell'impresa. In questo modo ...

Di Maio presenta i candidati del M5s alle ELEZIONI del 4 marzo 2018 : Luigi Di Maio ha reso noti i nomi dei candidati per il Movimento 5 stelle alle prossime elezioni politiche. Si tratta di per lo più di accademici e ricercatori, ma c'è anche un ammiraglio in congedo....