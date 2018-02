“Ecco perché me ne sono andato” Francesco Monte ammette tutto All’isola dei famosi

“Ecco perché!”. Svelato il mistero di Francesca Cipriani. All’Isola dei Famosi si è presentata con tacchi e coroncina e tutti a domandarsi il motivo : Ormai Francesca Cipriani imperversa in tv da anni. Dalla sua prima apparizione a La pupa e il secchione è passato del tempo, ma la bombastica bionda non ha mai fatto perdere le tracce. In questi giorni la stiamo ammirando all’isola dei Famosi, dove si è subito fatta notare per le sue ‘intemperanze’, l’attacco di panico in elicottero è diventato un passaggio epico-trash dal piccolo schermo. tutti abbiamo notato, ...

Sagna svela : “Ecco perchè ho scelto il Benevento… sorpresi?” : Il neo acquisto del Benevento, Bacary Sagna, ha parlato a Footballfancast della sua scelta di sposare il progetto del presidente Vigorito. Una scelta molto spiazzante, che il calciatore ha motivato così: “Nei mesi scorsi ho avuto molte offerte dai maggiori campionati europei come Inghilterra, Francia, Spagna, Turchia, in MLS e dalla stessa Italia. Ma non sarebbero state le giuste destinazioni per me e la mia famiglia. Non ho scelto il Benevento ...

Bruno Peres allo scoperto sul “no” al Genoa : “Ecco perchè ho deciso di rimanere a Roma” : Negli ultimi giorni di mercato la Roma ha provato a concludere con il Genoa lo scambio Bruno Peres–Laxalt. Il brasiliano avrebbe dovuto trasferirsi al ‘Grifone’ mentre Laxalt fare il percorso inverso. L’ex Torino però ha rifiutato il trasferimento e ha spiegato così la sua scelta: “Ho preso la decisione di restare alla Roma. Non l’ho fatto per orgoglio anche se sarebbe stato più facile per me voltare pagina. Quello ...

Psg - Neymar vuota il sacco : “Ecco perchè ho tolto a Cavani il rigore del record” : Dal suo arrivo al Psg in estate per la cifra monstre di 222 milioni di euro, Neymar non ha mai avuto un grande feeling con Edison Cavani. Il rapporto tre i due peggiora partita dopo partita. L’ultimo episodio che ha fatto scattare anche i fischi del ‘Parco dei Principi’ risale al match di Ligue 1 stravinto dal Psg contro il Digione, durante la quale O’Ney ha negato un calcio di rigore al ‘Matador’ che, se avesse ...

Uomini e Donne/ Anticipazioni : Gemma svela - “Ecco perché rimango in trasmissione…” (Trono Over) : Uomini e Donne, Anticipazioni e news trono over: ecco il nuovo libro con protagonista Gemma Galgani, la dama torinese poi, rivela per quale motivo rimane in trasmissione.(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 07:05:00 GMT)

FOTO Hyeon Chung : “Ecco perché mi sono ritirato contro Federer”. Che vesciche e tagli al piede! : Hyeon Chung si è ritirato nel corso della semifinale degli Australian Open giocata questa mattina contro Roger Federer. Il sudcoreano ha dovuto alzare bandiera bianca dopo due set, non riuscendo più a tenere testa al Maestro a causa di problemi fisici. Il sudcoreano ha poi fatto capire agli appassionati quali fossero le sue difficoltà postando una FOTO su Instagram: il fenomeno della Next Gen aveva vesciche e tagli sul piede che gli impedivano ...

Eleonora Giorgi a Le spose di Costantino in Georgia : “Ecco perché giravo con la mascherina” : È Eleonora Giorgi la protagonista della terza puntata de Le spose di Costantino, in onda su Rai2 giovedì 25 gennaio in prima serata: sarà lei a “sposare” Costantino della Gherardesca (visibilmente dimagrito) in Georgia. Gli ascolti risaliranno rispetto all’esordio flop con Elisabetta Canalis e all’episodio con Paola Ferrari? Le spose di Costantino, anticipazioni terza puntata del 25 gennaio […] L'articolo Eleonora ...

Sampdoria - Viviano svela : “Ecco perchè mi odiano gli juventini” : Il portiere Emiliano Viviano si candida ad essere protagonista nel campionato di Serie A ma nel frattempo svela alcuni aneddoti sulla Fiorentina ospite della web serie GoalCar: “Firenze è stato il sogno di vita. Non sono rimasto perché l’allenatore (Montella, ndr) non mi ha voluto. Con lui ho un rapporto normale. Secondo me aveva, e forse ha ancora, la convinzione che non potessi dare il massimo alla Fiorentina, e magari ha anche ragione. ...

Torino - Niang fa mea culpa : “Ecco perchè non corro”. E su Mihajlovic e Mazzarri… : Il goal contro il Bologna potrebbe essere quello della definitiva rinascinta per Niang che già da a partire da domenica contro il Sassuolo vuole riconfermarsi. L’attaccante del Torino è consapevole di aver reso al di sotto delle proprie aspettative e di non aver ripagato la fiducia di Mihajlovic: “Si è speso tanto, il mister, per me. Mi sembrava giusto ringraziarlo. Ma ora c’è Mazzarri: l’anno scorso al Watford gli dissi che sarebbe stato ...

Influenza 2018 - la più diffusa dal 2004 : “Ecco perché è così aggressiva” : Il fatto che l’Influenza quest’anno sia stata cosi’ aggressiva, colpendo già quasi 4 milioni di italiani e battendo ogni record degli ultimi 15 anni a parte le stagioni 2004 e 2009 (che pero’ era quella dell’Influenza A), è principalmente colpa di un nuovo ceppo virale, lo Yamagata, che ha sorpreso gli esperti rivelandosi piu’ virulento del previsto. Lo spiega all’Agi Fabrizio Pregliasco, virologo ...

Ricky Martin : “Ecco perché ci ho messo tanto a fare coming out” : Ricky Martin ha da poco rivelato di aver sposato il compagno Jwan Yosef. Ma il percorso verso l’accettazione dei propri sentimenti non è stato sempre facile, ha spiegato al The Daily Show With Trevor Noah, ripercorrendo i primi anni della sua carriera in cui l’immagine di sé che dava al mondo, non era quella che sentiva dentro di lui. [arc id=”a61f77b2-6870-11e5-bd9d-a4badb20dab5″] “Ci ho messo un po’. Ero ...

Bologna - Verdi finalmente allo scoperto : “Ecco perchè ho rifiutato Napoli - ieri mi ha chiamato Sarri…” : Verdi ha rifiutato il Napoli, una decisione coraggiosa quella del calciatore del Bologna che spiega tutti i motivi in un’intervista su Sky Sport: “non è stato un no al Napoli, non volevo lasciare il Bologna a gennaio. Avrei preferito rimanere qui per non lasciare un progetto di crescita fino a giugno. Sono lusingato dell’offerta, ci ho pensato, ma sono tornato sulla mia decisione. A Napoli mi hanno fatto sentire la loro ...

Ilenia Pastorelli : “Ecco perché nel 2012 rifiutai l’ospitata a Mattino Cinque da Federica Panicucci” : Ilenia Pastorelli, protagonista con Carlo Verdone del film Benedetta follia (già raggiunti i 4 milioni di euro di incassi), torna a parlare del post-Grande Fratello 12 quando disertò i programmi televisivi… in particolare Mattino Cinque di Federica Panicucci (che non la prese bene). Ilenia Pastorelli e il rifiuto dell’ospitata a Mattino Cinque nel 2012 […] L'articolo Ilenia Pastorelli: “Ecco perché nel 2012 ...

Stefano Da Martino : “Ecco perché ho deciso di fare l’Isola da inviato” : Isola dei Famosi, Stefano De Martino inviato: il motivo della scelta del ballerino Stefano De Martino ha lasciato Amici per intraprendere un’esperienza nuova. Il noto ballerino è pronto a partire per l’Honduras, dove vestirà i panni dell’inviato dell’Isola dei Famosi. L’ex marito di Belen Rodriguez è elettrizzato dall’idea di dover vivere questa grande avventura insieme […] L'articolo Stefano Da Martino: ...