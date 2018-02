“ Ecco la scaletta dell prima puntata” - Sanremo : cosa e chi vedremo sul palco dell’Ariston. Tra conferme e sorprese - Claudio Baglioni detta la tabella di marcia dell’esordio. Sarà un vero spettacolo : Ci siamo, adesso possiamo dirlo: tutto pronto per la prima serata del Festival di Sanremo 2018. cosa vedremo ? Ecco la scaletta di martedì 6 febbraio su Rai1: cantanti in gara, meccanismo e ospiti al teatro Ariston. I 20 Big fanno ascoltare le loro canzoni e vengono giudicati dal televoto (40%), dalla giuria demoscopica (30%) e dalla sala stampa (30%). A fine serata viene rivelata la posizione in classifica dei cantanti, limitandosi ...

Nek in Arena in tv il 2 gennaio con J-Ax : Ecco la scaletta del concerto a Verona : Nek in Arena in tv il 2 gennaio ci riporta indietro nel tempo fino a quel 21 maggio, quando l'artista ha condotto il suo primo concerto all'Arena di Verona. Tra gli ospiti della serata, anche J-Ax, con il quale ha interpretato Freud, ultimo singolo estratto dal disco Unici. Il concerto sarà trasmesso su Italia 1 a partire dalle 21,10. Sarà quindi una grande festa, quella di Nek all'Arena di Verona, che ha cantato di fronte a un anfiteatro ...