È sempre legittimo il sovrapprezzo per cambiare il posto sull' aereo? Un' indagine 

(Di lunedì 5 febbraio 2018) L’autorità nazionale britannica per l’aviazione civile (Civil Aviation Authority - Caa) ha annunciato di aver messo sotto la lente d’ingrandimento le politiche per l’assegnazione dei posti a sedere delle compagnie aeree, sospettate di separare i gruppi di viaggiatori per costringerli a pagare il cambio delanche quando non necessario. La Caa ha chiesto a più di 4 mila passeggeri di riportare le loro esperienze, e il 18 per cento ha risdi essere stato separato dai propri compagni di viaggio. Ma la quantità di scontenti sale al 22 per cento per chi ha viaggiato con Emirates e al 35 per cento - quasi il doppio della media - con Ryanair. "Le pratiche relative ai posti a sedere sugli aerei stanno chiaramente causando una certa confusione nei consumatori - Ha dichiarato Andrew Haines, amministratore delegato della CAA - Le ...