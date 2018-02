È morta Elisabetta Terabust | ballerina e direttrice onoraria del Teatro Opera di Roma

huffingtonpost

(Di lunedì 5 febbraio 2018) E'a 71 anni ache negli anni ha danzato con grandi interpreti come Rudolph Nureyev e diretto il corpo di ballo della Scala, di Maggio Danza, del San Carlo di Napoli ed eradella Scuola di ballo deldell'di."Il repertorio del passato non morirà mai. Ma il pubblico - aveva detto in un'intervista al Tempo - ama anche la buona danza contemporanea: perché la danza è una, purché sia di alta qualità".Ilalla Scala e il suo corpo di ballo sono in "lutto" per la morte dia cui annunciano che dedicheranno la recita inaugurale del trittico Mahler 10 / Petite Mort / Boléro Artista il prossimo dieci marzo."Interprete versatile, di grande generosità e sensibile alle innovazioni dei coreografi contemporanei come al grande repertorio classico - ...