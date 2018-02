Draghi | non ancora vittoria su inflazione

La linea della Bce non cambia. Mario Draghi respinge il pressing di Deutsche Bank : "I tassi resteranno ai livelli attuali per un periodo esteso" : La Banca centrale europea manterrà invariati i tassi "per un periodo esteso". Arriva durante un'audizione davanti al Parlamento europeo la risposta indiretta di Mario Draghi al pressing di Deutsche Bank, che reduce dal terzo anno consecutivo in rosso ha chiesto all'Eurotower di alzare i tassi di un punto percentuale.La linea della Bce, però, non cambia. I tassi resteranno sul valore attuale ancora a lungo: il tasso principale ...

Usa preoccupano Draghi piu' di euro - non cantare vittoria : ...Draghi sferra un affondo all'Amministrazione Trump ed in particolare al Segretario al Tesoro americano Mnuchin per i suoi commenti a Davos circa la debolezza del dollaro che "fa bene" all'economia ...

Il dollaro debole non piace a Draghi né a Trump. Ma l'euro resta forte : La Bce non è preoccupata solo dalla volatilità dell'euro 'che è fonte di incertezza', ma anche dalle politiche Usa. Il messaggio di Mario Draghi è indirizzato, senza mai citarla, all'amministrazione ...

Bce - Draghi attendista - non calca mano su risalita cambio euro : Un'economia in crescita da cui potrebbero arrivare sorprese positive nel breve termine, un'inflazione di fondo che resta debole e dunque ancora bisognosa di un ampio grado di accomodamento monetario, un ...

Bce - Draghi ripete : forex non rientra nei nostri obiettivi - ma importante per crescita e stabilità prezzi : Nel corso della conferenza stampa successiva alla decisione della Bce di lasciare invariati i tassi, Mario Draghi risponde a una domanda su come interpreta le dichiarazioni del Tesoro Usa Steven ...

Draghi : "Non possiamo cantare vittoria - non ancora" : Su questo fronte, si conferma una " robusta espansione dell'economia, che ha accelerato più di quanto previsto nella seconda metà del 2017 ". Draghi rileva che "il pil è aumentato dello 0,7% nel ...

Draghi sempre più "dovish" ma non convince sui cambi. Euro vola sopra 1 - 25 USD : Mario Draghi torna a vestire i panni di una colomba e conferma una politica accomodante della BCE , anche in risposta all'eccessivo apprezzamento dell'Euro. Una evoluzione ampiamente attesa dagli ...

Draghi : crescita - ma non cantare vittoria : 15.12 "I dati che abbiamo confermano che la crescita nell'Eurozona è robusta". Lo ha detto il presidente della Bce, Draghi indicando inoltre una accelerazione "più del previsto nella seconda metà del 2017". Ma ancora "non possiamo cantare vittoria". E ha spronato a "intensificare" gli sforzi sulle riforme. "Un notevole stimolo monetario è ancora necessario per sostenere l'inflazione nel medio termine", ha aggiunto. Poi un monito sull'euro: la ...

Bce - Draghi : non favoriamo nessun paese con piano QE - acquisti seguono regola capital key -FLASH- : "La Bce non favorisce nessun paese rispetto ad altri attraverso il suo programma di acquisto di asset (Quantitative easing)". E' quanto ha detto Mario Draghi, numero uno della Bce, nella conferenza ...

La Bce non cambia la forward guidance. Draghi : "Tassi bassi a lungo" : Il Consiglio direttivo della Bce ha deciso che i tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali, sulle operazioni di rifinanziamento marginale e sui depositi presso la banca ...

Super euro - Draghi : "è effetto collaterale del quantitative easing - non obiettivo" : La politica monetaria ultra espansiva messa in atto dalla Banca Centrale europea non sta influenzando l'euro, i cui movimenti non sono tra l'altro obiettivo del quantitative easing

Super euro - Draghi : è effetto collaterale del quantitative easing - non obiettivo : (Teleborsa) - La politica monetaria ultra espansiva messa in atto dalla Banca Centrale europea non sta influenzando l'euro, i cui movimenti non sono tra l'altro obiettivo del quantitative easing. La ...

Super euro - Draghi : "è effetto collaterale del quantitative easing - non obiettivo" : La politica monetaria ultra espansiva messa in atto dalla Banca Centrale europea non sta influenzando l'euro, i cui movimenti non sono tra l'altro obiettivo del quantitative easing . La precisazione ...

Bce - lettera Draghi : QE - da acquisti bond variazioni forex non statisticamente importanti : Mario Draghi gioca d'anticipo e in una lettera che viene pubblicata proprio stamattina, dice la sua sul rapporto che esiste tra gli acquisti di bond da parte della Bce nell'ambito del piano di ...