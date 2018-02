Draghi | Tassi a livello attuale per periodo esteso

Draghi : "Tassi restano invariati per periodo esteso" : Tassi invariati per 'un periodo esteso'. Il presidente della Bce , Mario Draghi ha preso una decisione che di certo non sarà digerita dai tedeschi. Ancora una volta il numero uno della EuroTower ha ...

Draghi : Tassi restano invariati per periodo esteso : Tassi invariati per "un periodo esteso". Il presidente della Bce, Mario Draghi ha preso una decisione che di certo non sarà digerita dai tedeschi. Ancora una volta il numero uno della EuroTower ha resistito alle pressione di Deutsche Bank che ha chiesto in modo netto di alzare i Tassi dell'1 per cento. Ma Draghi tiene la barra dritta e così il tasso principale resta fermo a 0 per cento, quello sui prestiti marginali va ...

La linea della Bce non cambia. Mario Draghi respinge il pressing di Deutsche Bank : "I tassi resteranno ai livelli attuali per un periodo esteso" : La Banca centrale europea manterrà invariati i tassi "per un periodo esteso". Arriva durante un'audizione davanti al Parlamento europeo la risposta indiretta di Mario Draghi al pressing di Deutsche Bank, che reduce dal terzo anno consecutivo in rosso ha chiesto all'Eurotower di alzare i tassi di un punto percentuale.La linea della Bce, però, non cambia. I tassi resteranno sul valore attuale ancora a lungo: il tasso principale ...

Deutsche Bank in rosso - il pressing su Draghi per i tassi : il rischio per l'Italia : Deutsche Bank , la principale banca tedesca, registra una perdita di 512 milioni di euro nel 2017, a causa degli effetti fiscali negativi di bilancio e dei costi di ristrutturazione. La banca si ...

Draghi contro gli Usa : indeboliscono il dollaro. Tassi e Qe invariati : 'Il movimento nei Tassi di cambio è dovuto in parte a fattori endogeni, come il miglioramento dell'economia, e in parte a fattori esogeni che non sono legati alla comunicazione della Bce ma a ...

Bce lascia i tassi fermi. Draghi : 'Bene la crescita dell'Eurozona - ma è presto per cantare vittoria' : La Banca centrale europea ha lasciato i tassi d'interesse invariati come ci si aspettava: il tasso principale resta fermo allo 0%, quello sui prestiti marginali allo 0,25% e quello sui depositi a -0,...

Bce lascia i tassi fermi. Draghi : 'La crescita dell'Eurozona è robusta' : La Banca centrale europea ha lasciato i tassi d'interesse invariati come da previsioni: il tasso principale resta fermo allo 0%, quello sui prestiti marginali allo 0,25% e quello sui depositi a -0,40%.

La Bce non cambia la forward guidance. Draghi : "Tassi bassi a lungo" : Il Consiglio direttivo della Bce ha deciso che i tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali, sulle operazioni di rifinanziamento marginale e sui depositi presso la banca ...

Draghi tira dritto : i tassi resteranno bassi ancora a lungo - confermato il Qe ridotto almeno fino a settembre : Il Consiglio direttivo della Bce continua a prevedere che i tassi di interesse rimarranno ai loro livelli attuali per un lungo periodo di tempo e "ben oltre l'orizzonte degli acquisti netti di ...

Mario Draghi tira dritto : i tassi resteranno bassi ancora a lungo - confermato il Qe ridotto almeno fino a settembre : Il Consiglio direttivo della Bce continua a prevedere che i tassi di interesse rimarranno ai loro livelli attuali per un lungo periodo di tempo e "ben oltre l'orizzonte degli acquisti netti di attività", ossia il programma di quantitative easing la cui durata è prevista al momento fino a fine settembre. È quanto si legge nel comunicato della Bce a seguito della riunione del consiglio che ha mantenuto i tassi invariati.I ...

Bce - Draghi : 'Crescita oltre le stime - ma tassi e Qe invariati' : Quanto alla politica monetaria, la Bce ha confermato i tassi d'interesse al minimo storico, oltre alle misure straordinarie già in vigore. 'Il Consiglio direttivo conferma che da gennaio 2018 intende ...