Draghi | Economia dell' area euro si sta espandendo al di sopra del suo

Draghi : “Economia europea in espansione ma l’inflazione resta un problema” : «L’economia della zona euro si espande in modo robusto, con tassi di crescita più forti delle attese e significativamente sopra il potenziale»: lo ha detto il presidente della Bce Mario Draghi al Parlamento Ue. In base ai dati preliminari, per Draghi il Pil dell’eurozona è cresciuto del 2,5% nel 2017, rispetto all’1,7% previsto dalle previsioni di ...