Dopo due anni dal rientro sulla Terra | l' astronauta Scott Kelly è tornato quasi identico

Geniale Netflix : annuncia 'The Cloverfield Paradox' e Dopo due ore lo pubblica in tutto il mondo : The Cloverfield Paradox , sequel del monster movie del 2008 Cloverfield, è disponibile su Netflix. Con un vero colpo di scena infatti la casa di distribuzione di film e serie TV in streaming ha annunciato con un trailer di soli 30 secondi durante il Super Bowl che il film sarebbe stato visibile in tutto il mondo al termine della partita. Il nuovo thriller fantascientifico della ...

Bethesda : The Elder Scrolls 6 arriverà Dopo la conclusione dei lavori su altri due grandi titoli : Saranno sicuramente tantissimi i giocatori e fan della famosa serie di The Elder Scrolls in attesa di un nuovo episodio dopo l'apprezzatissimo ed epico Skyrim. Ma, a quanto pare, questa attesa è destinata a prolungarsi.Le ultime notizie su The Elder Scrolls 6 risalgono allo scorso mese, quando alcune indiscrezioni parlavano del gioco in uscita nel 2019 per console e PC. Ora è il VP della divisione marketing di Bethesda, Pete Hines, a intervenire ...

Bologna-Fiorentina 1-2 - decide Chiesa Dopo due 'gol olimpici' : BOLOGNA - All'oratorio tre calci d'angolo erano buoni per un rigore, al Dall'Ara oggi meglio tenersi i corner perché valgono direttamente un gol. Raro vedere due gol direttamente da angolo in un paio ...

Due sciatori sono morti Dopo essere stati travolti da una valanga a Campo Felice - in Abruzzo : Domenica tre sciatori sono stati travolti da una valanga mentre erano nel comprensorio di Campo Felice, in Abruzzo: dopo le ricerche, due sono stati trovati morti, mentre uno ha una contusione all’anca. Nella notte aveva nevicato, e intorno alle piste The post Due sciatori sono morti dopo essere stati travolti da una valanga a Campo Felice, in Abruzzo appeared first on Il Post.

“Corna insostenibili”. C’è posta per te : colpo di scena tra Salvatore e Silvia. La storia dei due ragazzi ha colpito tutti e quando lei ha chiuso la busta si è alzata un’ovazione. Poi il caos - ma quello che è accaduto nel Dopo puntata è pazzesco : Chi assiste a una puntata di C’è posta per te, normalmente, va a caccia del lieto fine. Tuttavia ci sono dei casi in cui il pubblico, quando una busta rimane chiusa è veramente capace di esultare. Questo è proprio quello che è successo a Silvia e Salvatore, la coppia protagonista di una delle storie raccontate da Queen Mary. Il numeroso pubblico che segue il people show del sabato sera di Canale 5 si è molto appassionato alla storia ...

“Arriva lui”. Isola dei Famosi - la bomba è pronta a scoppiare. Dopo le indiscrezioni adesso c’è la conferma - tra i due nuovi volti del programma di Alessia Marcuzzi spunta il nome pesantissimo. Combattivo - determinato - bellissimo. Per Francesco Monte e gli altri naufraghi è finita la pacchia : Non sono passate neppure due settimane dall’inizio della nuova edizione dell’Isola dei Famosi eppure in Honduras la situazione è già esplosiva. Prima l’addio di Chiara Nasti, poi la lite tra Francesco Monte e Eva Henger con l’accusa di aver portato marijuana sull’Isola. Quindi l’eliminazione della pornodiva e la lite, sempre di Monte con Nadia Rinaldi che non ha proprio gradito le frasi sulle donne cinquantenni che “dovrebbero stare a ...

“Mio figlio…”. C’è posta per te Carlo Conti rivela il gesto di Maria De Filippi. È successo durante l’ultima puntata di C’è Posta per te - Dopo che il popolare conduttore era stato chiamato in studio. Un legame - quello tra i due big della televisione italiana - sempre più solido : dopo la conduzione del Festival di Sanremo tra loro è cambiato tutto, se prima erano dei buoni conoscenti adesso Carlo Conti e Maria De Filippi sono degli ottimi amici. La conferma, per chi avesse dubbi, è arrivata durante la puntata di ieri di C’è Posta per te, il programma di punta del sabato di Mediaset sempre più leader nel gradimento, dopo che il popolare conduttore era stata chiamato in studio. Nel dettaglio, Conti, visibilmente ...

Isola dei famosi 2018 - Dopo la soffiata di Eva Henger sulle canne “Mediaset valuta l’espulsione di Monte - Rinaldi e di due persone della produzione” : dopo la soffiata di Eva Henger durante l’ultima puntata del reality l’Isola dei famosi, Dagospia riaccende la questione “canne” tra i naufraghi rivelando pesanti indiscrezioni sulla decisione a riguardo dei vertici Mediaset. Ma facciamo un breve riassunto di quanto accaduto nella seconda puntata del reality andata in onda lunedì 29 gennaio per chi se lo fosse perso: Eva Henger ha accusato l’ex tronista Francesco Monte di ...

Golf - Maybank Championship 2018 – Nino Bertasio vola al comando! L’azzurro in testa Dopo due giri in Malesia : Nino Bertasio è balzato al comando del Maybank Malaysian Championship, prestigioso torneo in corso di svolgimento sul percorso Saujana G&CC a Kuala Lumpur. L’italiano si è reso protagonista di un eccezionale 65 nel secondo giro (7 colpi sotto al pari) che, sommato al 68 di ieri, lo ha portato al comando con 133 colpi (-11) in coabitazione con il 19enne thailandese Plachara Khongwatmai (ha piazzato sette birdie, cinque di ...

Piaggio in salita Dopo i numeri di vendite delle due ruote : Teleborsa, - Si muove in territorio positivo Piaggio che a Piazza Affari sale dell'1,06%, in contro trend rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap , che che cede l'1,69%. A dare una spinta al rialzo il ...

MotoGp - Dopo l'addio delle grid girl dalla F1 - il mondo a due ruote fa chiarezza : 'ombrelline? Ecco il nostro parere' : Mentre il mondo a quattro ruote rivoluzione il suo stile, quello a due rimane fedele alle sue usanze. La MotoGp infatti non ha intenzione di abolire le umbrella girl e non esita ad esprimere il ...

LAURA PAUSINI SUPER OSPITE A SANREMO 2018/ La cantante torna Dopo due anni : LAURA PAUSINI sarà SUPER OSPITE a SANREMO 2018: la cantante salirà sul palco del Teatro Ariston per duettare con Claudio Baglioni e presentare il singolo Non è detto, la prima sera.(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 11:52:00 GMT)

Due album di Fabrizio Moro a febbraio : Dopo Parole - Rumori e Anni torna nei negozi Domani : Due album di Fabrizio Moro sono in programma per il mese di febbraio. Dal 9 febbraio sarà disponibile in tutti i negozi l'album Domani che si aggiunge al progetto Best of Parole, Rumori e Anni già in pre-order su iTunes. Domani è l'album rilasciato in seguito alla partecipazione al Festival di Sanremo nel 2007 e torna nei negozi a più di 10 Anni da quel momento in versione CD e per la prima volta anche in VINILE 33 giri trasparente, in un ...