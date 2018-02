Dissenso comune | 124 attrici parlano | tutti le guardano ma nessuno le ascolta

#DissensoComune - 100 giornaliste italiane siglano il manifesto a sostegno delle donne : Oltre cento giornaliste italiane delle testate televisive, web e carta stampata hanno firmato una lettera per sostenere l'appello-manifesto lanciato nei giorni scorsi con #DissensoComune dalle donne del Cinema e dello Spettacolo che, a partire dalle denunce di molestie sessuali fatte da alcune di loro, affermano la necessità di un cambiamento del sistema culturale strutturato secondo il modello maschile in ogni settore della ...

Asia Argento contro le attrici di Dissenso comune : Facile non fare i nomi : Asia Argento si scaglia contro le 124 attrici e donne dello spettacolo che hanno firmato la lettera "Dissenso Comune".Più di cento attrici e donne dello spettacolo italiano hanno messo il loro nome sotto una lettera dal titolo "Dissenso Comune", un testo per denunciare un intero sistema in cui ad oggi le molestie sono ritenute normali. Fra le firmatarie ci sono Ambra Angiolini, Paola Cortellesi, le sorelle ...

Care donne di Dissenso comune - non è che rischiate di assolvere gli orchi? : «Da qualche mese a questa parte, a partire dal caso Weinstein, in molti Paesi le attrici, le operatrici dello spettacolo hanno preso parola e hanno iniziato a rivelare una verità così ordinaria da essere agghiacciante. Questo documento non è solo un atto di solidarietà nei confronti di tutte le attrici che hanno avuto il coraggio di parlare in Italia e che per questo sono state attaccate, vessate, querelate, ma un atto dovuto di testimonianza. ...

Molestie - il Dissenso comune delle attrici italiane : la stoccata di Asia Argento : Centoventiquattro attrici e lavoratici del mondo dello spettacolo hanno sottoscritto una lettera per denunciare le Molestie e gli abusi di potere nei confronti delle donne. Il caso Weinstein e le numerose denunce delle star americane nei confronti del facoltoso produttore americano hanno spinto le artiste italiane a firmare il documento chiamato Dissenso Comune. La presa di posizione delle attrici italiane ha fatto il giro del web ed è diventata ...