Disastro Conte | altra debacle | prende 4 gol dal Watford e adesso rischia l’esonero!

(Di lunedì 5 febbraio 2018) Antonioin rotta con il Chelsea. Al di là di ciò che lo stesso tecnico dica in conferenza stampa, le parti non si amano più e tutto ciò si riflette in campo con un susseguirsi di risultati non proprio all’altezza del Chelsea chedeve guardarsi alle spalle. I Blues oggi hanno perso per 4-1 in casa deldimostrando di essere in netto calo, un crollo verticale per meglio dire quello dei londinesi. In classifica la squadra disi trova al quarto posto e deve guardarsi alle spalle da un Tottenham che nonostante il pessimo inizio in campionato si trova a -1 dallo stesso Chelsea.seriamente l’esonero! L'articolo4 gol dall’esonero! sembra essere il primo su CalcioWeb.