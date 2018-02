Diritti Tv Serie A | la Lega li assegna a Mediapro | diffida di Sky Ecco cosa può succedere

Calcio in tv Diritti Serie A : vince Mediapro - Sky e Mediaset senza pallone Video : Ora è ufficiale: il network spagnolo Mediapro [ Video ] si è aggiudicato i diritti del # Calcio in tv italiano, la serie A [ Video ], per il triennio 2018 - 2021, sborsando 1.050.001.000 euro e superando dunque, di mille euro, la base d'asta. E ora? Sky e Mediaset restano senza Calcio . Ma la televisione che fa capo a Rupert Murdoch ha gia' presentato diffida alla Lega Calcio e spera di poter riaprire i giochi, estromettendo di fatto i concorrenti ...

