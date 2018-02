Diritti tv | ora è ufficiale | la Serie A va a MediaPro Mossa della disperazione di Sky

Diritti tv - Mediapro o nuovo bando : la partita per la Serie A è ancora tutta da giocare : ... per la produzione delle singole partite da rivendere ai vari operatori di ogni piattaforma con gli stessi prezzi; e un'altra per il canale tematico della Lega , la Serie A sarebbe la prima al mondo, ...

Diritti umani non solo in campagna elettorale : sono impegno morale e civile : Ilaria Cucchi, giustamente, pone su HuffPost la questione delle battaglie sui Diritti da condurre in campagna elettorale e, soprattutto, nel prossimo Parlamento. Una preoccupazione legittima, perché scaturita anche dalla mancata ricandidatura di figure come Luigi Manconi; decisione su cui esprimo rammarico ma senza entrare nel merito: la questione riguarda un altro partito.Ma c'è un punto che voglio evidenziare, non per ...

Brexit - May ora è pronta allo scontro sui Diritti dei cittadini europei : Theresa May è pronta allo scontro con Bruxelles sui diritti dei cittadini europei dopo Brexit. La premier britannica ha dichiarato che chi arriva in Gran Bretagna da Paesi Ue nel periodo di ...

"Dov'era Grasso quando si smantellavano i Diritti dei lavoratori" : Grasso improvvisamente riscopre il caso Embraco di Riva presso Chieri. Ci domandiamo con quale coerenza possa pensare di difendere questi 500 posti quando insieme ai suoi alleati ed attuali compagni ...

Diritti TV : la Serie A 2018/2021 resta in bilico ma si lavora «per fare in modo che Mediaset e Sky possano rientrare in corsa» : Diritti TV Serie A 2018/2021 Mentre il calcio italiano attende di conoscere il nuovo numero uno della Figc dopo la fumata nera di ieri per l’elezione del successore di Carlo Tavecchio (si va verso l’inevitabile commissariamento, con la nomina dell’attuale presidente del Coni Giovanni Malagò), anche la partita dei Diritti tv della Serie A per il triennio 2018/2021 è nel pieno caos. Dopo l’annullamento della prima asta, ...

Lavoratori disabili - le nuove regole per l’assunzione : Diritti - doveri e tempistiche : Con il 2018 sono arrivate nuove regole per il collocamento dei Lavoratori disabili: se prima per fare scattare l’obbligo di assunzione di un disabile incluso nelle liste delle categorie protette occorreva che l’azienda con almeno 15 Lavoratori ne assumesse un altro, ora sarà sufficiente il requisito numerico dei 15 dipendenti. Questo perché dal 1 gennaio è stato soppresso l’articolo 3, comma 2, della legge 68/1999 che in Italia disciplina ...

Diritti tv Serie A - ancora fumata nera : no agli 830 milioni di Sky e Mediaset - inserimento di MediaPro : Diritti TV Serie A – ancora niente accordo per l’assegnazione dei Diritti tv della Serie A del prossimo triennio. Dopo le trattative private oggi l’Assemblea di Lega ha deciso di rifiutare le proposte presentate da Sky e Mediaset: la tv di Murdoch ha offerto 60-70 milioni in più rispetto all’offerta combinata per i pacchetti D (che consente la trasmissione di 324 match a stagione), mentre dal ‘Biscione’ non è ...

Calcio - ancora una fumata nera per i Diritti sulla serie A : Teleborsa, - ancora una fumata nera per i diritti TV della serie A nel triennio 2019-2021 . La Lega serie A, nella riunione odierna, ha annunciato di non aver assegnato alcun pacchetto per i diritti ...

Diritti Serie A : la Lega apre e ... chiude le nuove offerte. Ora Mediapro o canali autoprodotti? : ... a questo punto potremmo vedere le partite, oltre che su Sky e Premium, anche su Amazon Prime Video, sui portali delle telco e potenzialmente su qualsiasi piattaforma di streaming a pagamento. ...

Lega Serie A - ancora una fumata nera sulla governance. E i Diritti tv 2019-21 non vengono assegnati : MILANO - Caos sui diritti tv. L'Assemblea della Lega Serie A, infatti, dopo aver valutato le offerte ricevute al termine della trattativa privata, ha deciso di non assegnare alcun pacchetto per i ...

Diritti Tv Serie A - con i rilanci si arriva a 900 milioni : ora tocca ai club decidere : Mediapro starebbe studiando la formula per implementare il canale della Lega, usando Mediaset come piattaforma distributiva. L'articolo Diritti Tv Serie A, con i rilanci si arriva a 900 milioni: ora tocca ai club decidere è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Elezioni - a Torino il Pd fa fuori il deputato Boccuzzi - ex operaio Thyssen e simbolo dei Diritti dei lavoratori : Il retroscena è delle ultime ore e, se fosse confermato, non contribuirebbe all’immagine di un Partito democratico attento ai diritti dei lavoratori: nelle liste dem del capoluogo piemontese, infatti, non ci sarebbe il deputato uscente Antonio Boccuzzi. 45 anni, ex sindacalista Uilm, per 13 operaio alla Thyssenkrup, nonché unico superstite dell’incidente avvenuto in fabbrica nel 2007, nella campagna elettorale del 2013 Boccuzzi ha ...

Torna il Sei Nazioni di rugby e Discovery rinnova i Diritti fino al 2021. Araimo : il nostro impegno sarà ancora più intenso. Tutte le ... : Su Dmax, in chiaro al canale 52 del digitale terrestre, sarà possibile seguire Tutte le 15 sfide, anche in live streaming sulla piattaforma ott gratuita Dplay. Per gli approfondimenti pre e post gara ...