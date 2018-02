Diritti tv | Mediapro vuole il canale di Lega | «Darebbe più valore alla Serie A»

Diritti tv : Lega A li assegna a Mediapro : L'offerta spagnola per i Diritti sulle partite del triennio 2018/2021 è di mille euro sopra il minimo di 1,05 miliardi. Adesso si dovrà pronunciare il garante della concorrenza. Mediapro: "La serie A si vedrà su tutte le piattaforme possibili"

Diritti tv - Nicoletti : 'MediaPro ha rimesso i tifosi al centro di tutto' : 'Il segnale importante che ha dato MediaPro è la centralità del tifoso e del prodotto calcio, che deve essere distribuito nel modo più qualitativo, con una base più ampia possibile'. Così il vice ...

Calcio in tv Diritti serie A : vince Mediapro - Sky e Mediaset senza pallone Video : Ora è ufficiale: il network spagnolo Mediapro [Video] si è aggiudicato i diritti del #Calcio in tv italiano, la serie A [Video], per il triennio 2018 - 2021, sborsando 1.050.001.000 euro e superando dunque, di mille euro, la base d'asta. E ora? Sky e Mediaset restano senza Calcio. Ma la televisione che fa capo a Rupert Murdoch ha gia' presentato diffida alla Lega Calcio e spera di poter riaprire i giochi, estromettendo di fatto i concorrenti ...

Diritti TV - UFFICIALE : MEDIAPRO/ Serie A - cosa cambia. Roures rassicura : collaboreremo con chi c'è già! : DIRITTI tv, UFFICIALE: MEDIAPRO si prende la Serie A. cosa cambia e perché Sky annuncia ricorsi e diffida la Lega Calcio. Le ultime notizie sull'accordo 2018-2021(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 16:40:00 GMT)

MediaPro ottiene i Diritti tv della serie A. Forse : I diritti della serie A dal 2018 al 2021 vanno a MediaPro. Con un comunicato la Lega serie A ha reso noto che l'offerta del gruppo spagnolo è 'pari a 1.050.001.000 euro', una cifra quindi 'superiore ...

Lega A - Diritti tv dal 2018-2021 assegnati a Mediapro. Sky reagisce con la diffida : Come si legge in una nota, l’assemblea della Lega ha verificato che l’offerta spagnola pari a un miliardo, 50 milioni e mille euro a stagione fosse superiore al prezzo minimo. Ma la tv satellitare spiega: sono un operatore della comunicazione mascherato

Diritti tv - ufficiale : MediaPro/ Serie A - cosa cambia e perché Sky annuncia ricorsi e diffida la Lega Calcio : Diritti tv, ufficiale: MediaPro si prende la Serie A. cosa cambia e perché Sky annuncia ricorsi e diffida la Lega Calcio. Le ultime notizie sull'accordo 2018-2021(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 16:03:00 GMT)

Assemblea Lega Calcio accetta offerta MediaPro per Diritti tv : Milano, 5 feb. , askanews, L'Assemblea della Lega Serie A ha accettato l'offerta dell'intermediario spagnolo MediaPro sui diritti televisivi del campionato italiano per il triennio 2018-2021. E' ...

Serie A - i Diritti tv a MediaPro. Furia Sky : Serie A: i diritti tv assegnati a MediaPro per oltre un miliardo di euro. Sky furiosa manda una lettera di diffida alla Lega Calcio Segui su affaritaliani.it

Diritti TV Serie A 2018/2021 assegnati a Mediapro. Sky infuriata : diffida la Lega e fa ricorso : Diritti TV Serie A Clamoroso al Cibali! La Lega ha assegnato agli spagnoli di Mediapro i Diritti tv della Serie A per trasmettere le prossime tre stagioni, dal 2018 al 2021. Sky e Mediaset, dunque, restano fuori dai giochi, con i vertici della pay satellitare infuriati; hanno già mandato una diffida e annunciato l’imminente ricorso. Diritti TV Serie A 2018/2021 assegnati a Mediapro Quella che sembrava essere una mossa ...

Lega A - Diritti tv dal 2018-2021 assegnati a Mediapro. Sky : pronti alla diffida : Con un'offerta di 1.000 euro superiore alle richieste minime della Lega Serie A, MediaPro ha ottenuto l'assegnazione dei diritti tv del campionato per il prossimo triennio. Come si legge in una nota, ...

Serie A - i Diritti tv a Mediapro. Cosa cambia per i tifosi e perché Sky ricorre : Gli spagnoli si prendono la Serie A dal 2018 al 2021. Sky alla battaglia legale per riaprire il bando. Il canale della Lega sullo sfondo

La Lega Serie A ha assegnato i Diritti televisivi per il prossimo triennio al gruppo spagnolo Mediapro : L’assemblea della Lega Serie A, dopo aver verificato l’ultima offerta ricevuta per il pacchetto “global” dei diritti televisivi del campionato italiano, ha assegnato i diritti di trasmissione della Serie A per il triennio 2018-2021 al gruppo spagnolo Mediapro, che si è The post La Lega Serie A ha assegnato i diritti televisivi per il prossimo triennio al gruppo spagnolo Mediapro appeared first on Il Post.

Diritti tv a MediaPro - Serie A nel caos. Sky si oppone : "Violano le regole". L'offerta da oltre un miliardo di euro : Calcio italiano nel caos dopo l'asta dei Diritti tv per il prossimo triennio, dal 2018 al 2021. Con un'offerta di mille euro superiore alle richieste minime della Lega Serie A, MediaPro ha...