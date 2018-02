Diritti tv | Lega Serie A li assegna a Mediapro Ma Sky tuona Offerta spagnola

Serie A - i Diritti tv a MediaPro Furia Sky : diffida alla Lega Calcio Una guerra da un miliardo di euro : Serie A: i diritti tv assegnati a MediaPro per oltre un miliardo di euro. Sky furiosa manda una lettera di diffida alla Lega Calcio Segui su affaritaliani.it

Diritti tv 2018-2021 - la Lega accetta offerta MediaPro. Sky insorge e fa ricorso : MediaPro ha soddisfatto le richieste minime della Lega Serie A e si è guadagnato così il triennio dei Diritti tv 2018-2021. Gli spagnoli con un'offerta di un miliardo, 50 milioni e mille euro a stagione hanno sbaragliato la concorrenza, visto che la loro proposta è superiore al prezzo minimo previsto dal bando e quindi procederà alla comunicazione all’Autorità garante della concorrenza e del mercato dell’assegnazione dei ...

Diritti Tv Serie A 2018-21 - Lega Serie A accetta proposta Mediapro pacchetto global : Aggiornamento delle ore 13.29 del 5/2 (Ansa): Mediapro si è presentata in Lega questa mattina con una deLegazione guidata dal presidente Jaume Roures e da uno dei soci storici, Tatxo Benet, che hanno depositato due proposte economiche: una che riguardava la realizzazione del canale tematico della Lega e una, aderente al bando, che è poi stata accolta, per l'acquisto delle partite dell'intero campionato del triennio 2018/21, che gli ...

Diritti tv - la Lega Serie A li affida a Mediapro. Sky insorge : "Offerta degli spagnoli è inammissibile" : Con un'offerta di mille euro superiore alle richieste minime della Lega Serie A, MediaPro ha ottenuto l'assegnazione dei Diritti tv del campionato per il prossimo triennio. Come si legge in una nota, l'assemblea della Lega ha verificato che l'offerta spagnola pari a un miliardo, 50 milioni e mille euro a stagione è superiore al prezzo minimo previsto dal bando e conseguentemente procederà alla comunicazione all'Autorità ...

Diritti tv - supporter Samp fuori dalla Lega : «Senza tifosi non valete niente» : Gli ultras doriani contestano ai club di "svendere ulteriormente il calcio, mettendo nelle mani delle tv di turno decisioni che impatteranno su tifosi e appassionati. L'articolo Diritti tv, supporter Samp fuori dalla Lega: «Senza tifosi non valete niente» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Diritti tv - i tifosi della Sampdoria protestano in Lega calcio : striscioni e volantini - tutti i dettagli : “Senza noi valete niente, il calcio e’ zero senza la sua gente”. In via Rosellini, sede della Lega di Serie A, sta andando in scena in queste ore una protesta da parte dei tifosi della Sampdoria, gli “Ultras Tito Cucchiaroni”, relativamente alla possibile assegnazione dei Diritti tv a Mediapro. Gli spagnoli potrebbero accaparrarsi i Diritti ed i tifosi però protestano contro lo spezzatino ed hanno diffuso in ...

Diritti tv : Lega e Infront da MediaPro : ANSA, - MILANO, 4 FEB - La prima assemblea della Lega Serie A sotto il commissariamento di Giovanni Malagò andrà in scena domani alle 11 senza il presidente del Coni, impegnato alle Olimpiadi ...