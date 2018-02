Diritti Tv agli spagnoli di MediaPro | cosa cambia per i tifosi da casa

Diritti tv - i tifosi della Sampdoria protestano in Lega calcio : striscioni e volantini - tutti i dettagli : “Senza noi valete niente, il calcio e’ zero senza la sua gente”. In via Rosellini, sede della Lega di Serie A, sta andando in scena in queste ore una protesta da parte dei tifosi della Sampdoria, gli “Ultras Tito Cucchiaroni”, relativamente alla possibile assegnazione dei Diritti tv a Mediapro. Gli spagnoli potrebbero accaparrarsi i Diritti ed i tifosi però protestano contro lo spezzatino ed hanno diffuso in ...

Diritti tv Serie A - ancora fumata nera : no agli 830 milioni di Sky e Mediaset - inserimento di MediaPro : Diritti TV Serie A – ancora niente accordo per l’assegnazione dei Diritti tv della Serie A del prossimo triennio. Dopo le trattative private oggi l’Assemblea di Lega ha deciso di rifiutare le proposte presentate da Sky e Mediaset: la tv di Murdoch ha offerto 60-70 milioni in più rispetto all’offerta combinata per i pacchetti D (che consente la trasmissione di 324 match a stagione), mentre dal ‘Biscione’ non è ...

TRENO DERAGLIATO/ Rotaie - soldi - Diritti & sindacati : se un sistema 'malato' si paga con la vita : La tragedia avvenuta a Pioltello ieri mattina come le quotidiane sofferenze dei pendolari sono l'esito dello spreco e dell'incuria.

TRENO DERAGLIATO/ Rotaie - soldi - Diritti & sindacati : se un sistema "malato" si paga con la vita : La tragedia avvenuta a Pioltello ieri mattina (3 morti, 46 feriti) come le quotidiane sofferenze dei pendolari sono l'esito dell'approssimazione, dello spreco e dell'incuria. ROSSANO SALINI(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 06:01:00 GMT)CHAPECOENSE/ Come il Grande Torino, in un aereo che cade c'è il mistero della vita, di R. SaliniINCIDENTE FERROVIARIO/ L'esperto: il "doppio binario ovunque" è solo uno slogan, int. a A.V. ...

Diritti tv - ufficiale la svolta per la Champions League : i dettagli dell’accordo tra Sky e Rai : In tema di calciomercato il mese di gennaio è caratterizzato da molte trattative. Il primo mese dell’anno però è il momento in cui si tratta anche per i Diritti televisivi dei maggiori eventi sportivi. Mentre Mediaset si è assicurata tutte le gare dei Mondiali di Russia 2018, che andranno in onda in chiaro, la Rai a risposto accaparrandosi i Diritti di alcune delle gare del prossimo triennio di Champions League. Nell’accordo con Sky ...

India : l’autorità per la tigre denunciata dagli esperti governativi per violazione dei Diritti indigeni : l’autorità nazionale Indiana per la conservazione della tigre (NTCA) è sotto crescente pressione a causa dell’ordinanza illegale da lei emessa, che vieta il riconoscimento dei diritti forestali dei popoli tribali nelle riserve delle tigri. L’ordinanza ha spinto Survival International a lanciare il boicottaggio mondiale del turismo il novembre scorso. Alcune informazioni giunte a Survival hanno rivelato che la […]

Marina Ripa di Meana/ Morta a 76 anni : le battaglie per i Diritti degli animali : Marina Ripa di Meana è Morta oggi, venerdì 5 gennaio 2018, all'età di 76 anni. La moglie di Carlo Ripa di Meana lottava da anni contro un tumore.(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 23:52:00 GMT)

Diritti tv Serie A - si punta al miliardo : ecco il dettaglio dei pacchetti in vendita : E' stata fissata in 1.050 milioni di euro a stagione la base d'asta dei cinque pacchetti relativi ai Diritti tv nazionali della Serie A. L'articolo Diritti tv Serie A, si punta al miliardo: ecco il dettaglio dei pacchetti in vendita è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Sangue in Iran - battaglia per i Diritti : Che la rivolta abbia ormai preso una piega politica lo prova anche la nuova immagine simbolo della protesta, la giovane donna dai capelli neri, sciolti lungo le spalle, che sventola con un bastone un ...

Inclusione - uguaglianza e Diritti fondamentali : ecco cosa ci aspettiamo per il 2018 : Non è stata solo la mancata approvazione della legge sullo Ius soli a farci ricordare il 2017 come l’anno in cui abbiamo perso un importante appuntamento con l’Inclusione. Quest’ultima passa anche attraverso la lotta alla marginalità sociale, la promozione della giustizia sociale e la battaglia a tutto campo contro la disoccupazione e la povertà. E sapere, come ha dimostrato il mese scorso l’Eurostat, che siamo il Paese ...

Diritti Tv Russia2018 - svolta clamorosa : niente più Rai - se li aggiudica Mediaset - i dettagli : Diritti Tv Russia2018, svolta clamorosa – La mancata partecipazione dell’Italia ad un Mondiale, 60 anni dopo l’ultima volta, coiciderà anche con un altro fatto storico: per la prima volta nella storia delle televisione italiana non sarà la Rai a trasmettere le partite dei Mondiali. Secondo quanto riportato da ‘Il Fatto’ e da ‘Il Giornale’, infatti, Mediaset si sarebbe assicurata i Diritti di tutte le ...

X Factor 11 - Siae contro Sky : "Non dato neanche un soldo agli autori dei brani per il pagamento dei Diritti. Una nota davvero stonata" : Farà sicuramente discutere il comunicato stampa pubblicato dalla Siae (società che si occupa dell'intermediazione dei diritti d'autore). Nel mirino il talent show X Factor 11, in onda su Sky Uno. X Factor 11, critici tv: Lorenzo Licitra ha vinto grazie al pubblico generalista più pop, Levante flop, deludono Fedez e Manuel Agnelli prosegui la letturaX Factor 11, Siae contro Sky: "Non dato ...

Formula 1 - colpo di scena sul fronte Diritti tv : svolta epocale - tutti i dettagli : Il campionato di Formula 1 è andato in archivio, si pensa già alla prossima stagione con una situazione di grande interesse che è quella legata ai diritti tv, dalla prossima stagione, infatti, pare che la Rai non trasmetterà più alcun Gran Premio in chiaro, a causa di una proposta troppo minimalista presentata a Liberty Media, a questo punto strada in discesa per Sky. L’intenzione della tv satellitare è quella di accaparrarsi l’esclusiva ...

Pensioni sbagliate : Diritti inespressi e contributi silenti - ecco cosa sono Video : Un pensionato ogni quattro sembra che abbia #Pensioni pagate a cifre inferiori a quelle spettanti. Molti pensionati vengono spinti ad andare a verificare la propria #pensione, soprattutto in relazione alle cifre che percepite ed alle componenti di cui è fatto il proprio assegno previdenziale. La Spi-Cgil ha avviato una campagna di sensibilizzazione su territorio nazionale proprio per spronare i pensionati a verificare se quanto gli viene erogato ...