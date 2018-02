“Denunciati per quello che hanno fatto” Isola | non c’è pace per i naufraghi Altri due

caffeinamagazine

(Di lunedì 5 febbraio 2018) Mancano poche ore alla nuova puntata dell’dei Famosi e il pubblico non vede l’ora di vedere cosa accadrà. Beh, dopo l’ultima puntata, durante la quale Eva Henger ha accusato Francesco Monte di aver portato droga all’e di averne fatto uso, è scoppiato un vero putiferio. La Henger, che ha fatto sapere che il consumo di droga va contro il regolamento del reality, ha chiesto l’espulsione di Francesco Monte. Nel frattempo la produzione sta guardando tutti i filmati per trovare un’evidenza, cosa che finora non è successa. Per questo non sono stati presi provvedimenti contro l’ex di Cecilia Rodriguez. Ma le cose si sono complicate ulteriormente. Ed è intervenuto il Moige “che è successo in diretta su Canale 5 a L’dei Famosi è un fatto gravissimo. In una trasmissione che da anni sconfina nel cattivo gusto nel promuovere comportamenti scorretti, in questo caso il ...