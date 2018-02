huffingtonpost

: Dello sparare a zero: i fatti di Macerata e la responsabilità sociale del discorso… - thexeon : Dello sparare a zero: i fatti di Macerata e la responsabilità sociale del discorso… -

(Di lunedì 5 febbraio 2018) Se c'è una cosa che i recentididimostrano, soprattutto se si tiene conto la campagna elettorale in atto, è che in Italia ilpubblico deve cambiare. Radicalmente. A cominciare da quello politico.O forse qualcuno vuole negare ancora l'inciviltà di tanta comunicazione politica? Da anni, anzi direi da decenni ormai, la maggior parte dei politici, dei giornalisti, dei titolisti e dei personaggi pubblici esternano le loro idee più eccessive senza alcun limite di buon senso.Spesso ben consapevoli del fatto che quanto più il messaggio è provocatorio, fuori misura e contro le normali regole di convivenza tanto più sarà di successo. E mi riferisco a quella gamma di comportamenti che vanno dall'insultare l'interlocutore per acquisire un vantaggio durante un dibattito televisivo; al cercare consenso indicando il ...