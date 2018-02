D' Alema torna ancora in campo | Nessuna invasione di migranti

ilgiornale

(Di lunedì 5 febbraio 2018) Massimo D'scende in. Naturalmente contro Silvio Berlusconi. "Dice che isono una bomba sociale? Berlusconi mi sta anche simpatico, poi io mi ricordo cosa ha promesso nel '94. Poi lui ha governato per nove anni e le tasse non sono calate, le pensioni non sono aumentate, il ponte sullo Stretto non c'è e non ha fermato i. Lui ha fatto la piu grande sanatoria della storia d'Italia, ha legalizzato un milione di clandestini. Quindi io sono tranquillo, tutto quello che dice Berlusconi non avverrà", tuona a TgCom24 l'esponente di LeU.Che poi aggiunge: "Berlusconi dice 'ne mando via 600mila. Mi viene da dire 'chi, quali?'. In Italia sono arrivate 370mila persone, la maggior parte sono già andati, una parte sono rifugiati. Ci sono molti altri richiedenti asilo che attendono una risposta. Noi non siamo ...