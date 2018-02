Dal Circeo a Macerata La morte delle donne per i fascisti non cambia Si usa

huffingtonpost

(Di lunedì 5 febbraio 2018) "Già ci immaginiamo le condanne dell'Anpi, degli antivari e di chi serve la causa della sostituzione etnica. Già sentiamo lo sdegno dei palazzi e dei salotti Tv. Noi invece abbiamo nelle orecchie il pianto straziato della famiglia di Pamela e il grido di rabbia di un'Italia che vuole reagire e non morire d'immigrazione".Così chiude la nota di Forza Nuova Roma a proposito dei fatti di. Chiude così, e mentre leggo le ultime parole il pensiero va proprio a Pamela. A Pamela e a tutte le ragazze, lemassacrate, stuprate, umiliate da questa eterna campagna elettorale e di distorta cultura sulla loro pelle.Va a come sono "usate", da sempre, oltre l'evidenza dei terribili fatti di mostruosità che le vedono protagoniste. Contorni in cui si perdono di vista, alla fine, la loro vita e, soprattutto, la loro.Chi uccisa per "troppo ...