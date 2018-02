Dal 14 al 16 aprile i vini naturali in mostra a Vicenza

PosteMobile passerà alla fatturazione mensile Dal 5 aprile - senza alcun aumento : PosteMobile ha annunciato il passaggio alla fatturazione mensile, resa obbligatoria da una legge approvata lo scorso anno. L'operatore virtuale aspetterà fino all'ultimo giorno utile ma per contro non ritoccherà le proprie tariffe, garantendo quindi un risparmio agli utenti che hanno un piano a 28 giorni. L'articolo PosteMobile passerà alla fatturazione mensile dal 5 aprile, senza alcun aumento è stato pubblicato per la prima volta su ...

Rimodulazioni Wind con fatturazione mensile : quanto aumenta la spesa Dal 5 aprile e tariffe blindate : Si torna a parlare delle Rimodulazioni Wind a seguito del ritorno alla fatturazione mensile per merito della legge n.172 del 4 dicembre 2017. Sulla questione aumenti delle tariffe dell'operatore mobile ci sono delle importanti novità dopo l'invio della prima comunicazione ai clienti in cui si rimandava la notifica di eventuali rincari sulla spesa telefonica: ora direttamente sul sito del vettore, ecco comparire una pagina ufficiale che ...

Euroflora a Genova Dal 21 aprile al 6 maggio 2018 : un’esperienza unica nello scenario dei Parchi di Nervi : I colori e i profumi di Euroflora tornano a Genova nell’irripetibile scenario dei Parchi Nervi dal 21 aprile al 6 maggio 2018: 86mila metri quadrati e 5 chilometri di percorsi tra giardini e ville storiche affacciati sul mare per un’esperienza unica e immersiva che parte dalla tradizione delle grandi floralies italiane – la prima Euroflora è del 1966, questa sarà l’undicesima – e si sviluppa con un format nuovo e spettacolare. La rassegna è ...

Sky Italia Dal 1 Aprile 2018 torna alla fatturazione mensile. Il costo annuale non cambia : Come previsto dalla legge 172/2017, dal 1 Aprile 2018 la fatturazione dell'abbonamento annuale Sky avrà cadenza mensile, quindi non più ogni 4 settimane. Il costo del tuo abbonamento annuale non cambierà, rimanendo uguale a quello applicato dal 1 ottobre 2017.Il costo dell'abbonamento annuale non cambia perché dal 1 Aprile l'i...

The Alienist : La Serie TV Dal 19 aprile su Netflix : I 10 episodi prodotti saranno disponibili sul servizio di video in streaming dal 19 aprile . Ambientato a New York City alla fine dell'Ottocento, il thriller psicologico - di cui in calce vi ...

Dalla Commissione europea importante opportunità per l'agricoltura. L'assessore Marino : "Proposte entro il 12 aprile" : "È evidente quanto sia importante per l'economia calabrese saper sfruttare le opportunità offerte dall'Unione per la promozione e la valorizzazione dei prodotti agricoli del nostro territorio, in ...

Anche positive le rimoduzioni TIM : in aumento le soglie mensili Dal 5 aprile : Non vengono tutte per nuocere le rimodulazioni TIM, viste quelle successive al ripristino del periodo di fatturazione su base mensile, che andranno in auge a partire dal prossimo 5 aprile. Com'è ormai risaputo (ve l'abbiamo raccontato qui circa una settimana fa), la cosa comporterà, praticamente di rimando, il recupero dei guadagni persi (nelle casse degli operatori confluirà una mensilità in meno con l'abolizione della tariffazione a 28 ...

TIM Dall’1 Aprile ritorna alla fatturazione 30 giorni ma aumenta le tariffe : fatturazione a 30 giorni: TIM dall’1 Aprile si adegua ed aumenta le tariffe dell’8,6% Dall’1 Aprile TIM ritorna alla fatturazione ogni 30 giorni ma aumenta le tariffe Dal 1° Aprile 2018, TIM finalmente ritorna alla fatturazione ogni 30 giorni ma lo fa nel peggiore dei modi perchè aumenterà il costo del piano tariffario. Dunque dopo […]

“Sfera Ebbasta RockStar tour 2018” : il rapper di Cinisello Balsamo ritorna Dal 7 Aprile con un tour esplosivo : Dopo l’annuncio delle prime tappe si aggiungono nuove date all’esplosivo “Sfera Ebbasta RockStar tour 2018” del rapper multiplatino Sfera Ebbasta che debutterà dal Vox Club di Nonantola (Mo) il prossimo 7 Aprile per continuare nei più prestigiosi Live club della penisola italiana per tutta la primavera. Lo Sfera Ebbasta – RockStar tour si arricchisce di altre due attesissime e imperdibili date dal vivo, il 21 Aprile a Firenze presso il ...

The Wicked Gift - Dal 5 aprile al cinema l’horror di Roberto D’Antona : ROMA – Attesa finita per The Wicked Gift, il film horror/thriller di Roberto D’Antona e prodotto da Movie Planet Group in collaborazione con L/D Production, che arriverà ufficialmente nelle sale italiane il 5 aprile. Sinossi Il film indaga il rapporto tra la realtà, il sogno e le paure nate dal passato, con incursioni nel cinema […] L'articolo The Wicked Gift, dal 5 aprile al cinema l’horror di Roberto D’Antona sembra essere il primo su ...

Praticamente certe le rimodulazioni TIM Dal 1 aprile : i primissimi dettagli trapelati : Stanno venendo alla luce notizie poco incoraggianti sul fronte delle rimodulazioni TIM, almeno per quanto riguarda la questione relativa al ritorno alla fatturazione mensile. Contrariamente a quanto riportato da alcune fonti in Rete, infatti, sembrerebbe che da aprile possa esserci un doppio cambiamento per tutti coloro che si sono legati all'operatore con una delle tante offerte che prevedono una specifica quota da versare ogni 28 giorni, come ...

Auto - nuova tassa occulta : cosa sarà obbligatorio avere a bordo Dal 1 aprile : Alzi la mano chi ne aveva sentito parlare. Anche perchè si tratta di una misura approvata dal Parlamento europeo quasi tre anni fa, il 28 aprile 2015. Si tratta dell' e-Call , un dispositivo di ...

Sfera Ebbasta - Dal 7 aprile nuovo tour : ROMA, 21 DIC - Sulla scia del successo dell'ultimo anno, al via le prevendite per il nuovo tour del rapper multiplatino Sfera Ebbasta, "Sfera Ebbasta tour 2018", che debutterà dal Vox Club di ...

EI Towers - Valter Gottardi lascerà il gruppo Dal 30 aprile 2018 : Premesso che la Politica di Remunerazione di EI Towers non prevede trattamenti specifici ex ante per la cessazione dei propri amministratori esecutivi e dirigenti strategici, la Remunerazione ...