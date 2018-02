Da Gessica Notaro | simbolo contro le violenze sulle donne | alla preside del sisma | il

Gessica Notaro sfila per Gattinoni/ Ex Miss sfregiata con l’acido torna alla vita : “La malvagità non ha vinto” : Gessica Notaro , l'ex Miss brutalmente sfregiata con l'acido dall'ex fidanzato il 10 gennaio 2017, si sta lentamente riprendendo e sfila per Gattinoni , ecco le sue dichiarazioni.(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 12:51:00 GMT)

Mariotto : "Farò sfilare Gessica Notaro" : Perché tutti insieme -ha sottolineato ancora- ma sempre uniti uomini e donna per cambiare il mondo". Non è stato facile per Guillermo Mariotto riportare in passerella icone della moda come Isabella ...