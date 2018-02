Curling | Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 | le favorite Gran Bretagna e Svezia

Curling - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : tutti gli orari e il programma delle gare. Il calendario completo e le date : Le partite saranno trasmesse in diretta tv su Eurosport, in diretta streaming su Eurosport Player e in DIRETTA LIVE scritta su OASport. Gli orari sono italiani , in Corea del Sud sono avanti otto ore ...

Curling - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : tutti gli orari e il programma delle gare. Il calendario completo e le date : Il programma delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 prevede la presenza di ben 15 sport che assegneranno 102 titoli in totale. Il Curling sarà grande protagonista sul ghiaccio sudcoreano: per la prima volta nella storia si disputeranno ben 3 tornei. Al femminile e al maschile, infatti, si aggiunge la competizione mista a cui parteciperanno otto squadre mentre per le due competizioni classiche si daranno battaglia 10 Nazionali. ...

Curling - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : i convocati dell’Italia ai raggi X : La nazionale maschile di Curling ha scritto la storia dello sport italiano, centrando la prima qualificazione olimpica sul ghiaccio della storia del nostro movimento. Infatti l’unica partecipazione azzurra risale a Torino 2006, ma in quell’occasione l’Italia era presente solamente come paese ospitante. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio gli atleti che rappresenteranno il Bel Paese alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Joel Retornaz ...

Andrea Pilzer - la scheda e il palmares – Curling – Qualificati Italia Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Andrea Pilzer Data di nascita: 27/08/1991 Luogo di nascita: Trento Specialità: Curling Ruolo: alternate palmares: oro agli Europei giovanili di Copenaghen 2012 e Praga 2013 Partecipazioni alle Olimpiadi: nessuna Precedenti alle Olimpiadi: nessuno Società/gruppo sportivo: Curling Cembra Obiettivo Olimpiadi PyeongChang 2018: il suo compito sarà quello di tenersi sempre pronto e quando verrà chiamato sul ghiaccio per far riposare un compagno, dovrà ...

Curling - Joel Retornaz : “Tornare alle Olimpiadi è una grandissima gioia. Fino ad ora è una stagione da incorniciare e a PyeongChang non ci porremo limiti” : ESCLUSIVA – La nazionale maschile di Curling è entrata nella storia dello sport italiano riuscendo a centrare la prima qualificazione olimpica ottenuta sul ghiaccio, infatti dodici anni fa, a Torino 2006, l’Italia partecipò come paese ospitante. Uno dei protagonisti di questa grande impresa è Joel Retornaz, skip della squadra azzurra, che da oltre dieci anni compete a livello internazionale in questo sport. Un atleta che possiede quindi ...

Curling - Olimpiadi Invernali PyeonChang 2018 : il calendario dell’Italia. Programma - orari e tv delle partite degli azzurri : L’Italia maschile sarà grande protagonista nel torneo di Curling valido per le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La nostra Nazionale si è qualificata sul campo per la prima volta nella storia dopo aver partecipato ai Giochi soltanto in occasione di Torino 2006 ma in qualità di Paese organizzatore. Amos Mosaner e compagni vorranno farsi largo nel torneo che prevede un round robin tra dieci squadre: le migliori quattro accederanno poi ...

Curling - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo di tutte le partite : Le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 si disputeranno dal 9 al 25 febbraio e il Curling sarà una delle discipline protagoniste sul ghiaccio della Corea del Sud. Si preannunciano spettacolo e battaglia per la conquista delle medaglie in palio. Per la prima volta nella storia si disputeranno ben tre tornei: i tradizionali maschile e femminile a cui si aggiungerà la grande novità del doppio misto. L’Italia sarà assoluta protagonista con ...

Amos Mosaner / Il campione di Curling porterà la Nazionale alle olimpiadi invernali di PyeongChang : Amos Mosaner è il campione di curling che, con i suoi tiri, ha reso possibile la qualificazione della sua squadra alle olimpiadi invernali di PyeongChang in Corea Del Sud.(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 19:29:00 GMT)

Amos - eroe del Curling alle Olimpiadi : «E qualcuno pensava lanciassi le pentole» : «Ah, quindi tu fai quello sport dove si lanciano le pentole a pressione». Ogni volta che in vita sua se lo è sentito ripetere, Amos Mosaner ha alzato gli occhi al cielo in segno di sconforto: per lui, nato e cresciuto sul ghiaccio, il curling è sempre stato il passatempo più normale del mondo. Forse, proprio perché stanco di dover spiegare la differenza che c’è tra una padella e una pietra di granito, il campione trentino si è inventato uno ...