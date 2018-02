Cronaca nera degli ultimi giorni e l' ignoranza crassa che strangola il Paese

Igor - tonnellate di droga - l'incubo spaccate : un anno di Cronaca nera in provincia : Ma la parte finale del 2017 ha riservato anche altri accadimenti significativi per le pagine di nera della cronaca locale. Da novembre in poi, ad esempio, si sta assitendo a un martellamento di ...

Sorelle Parodi - Lorella Cuccarini su Domenica In : 'Quando conducevo io grandi ascolti senza Cronaca nera' : I suoi programmi erano fatti di 'gioco e intrattenimento', lei è sempre stata contraria alla cronaca nera, eppure il successo era assicurato. 'Ancora oggi le mie Domenica In restano tra le più ...

“La verità sta in cielo” – Il film sul caso di Cronaca nera Orlandi in prima visione assoluta su Rai 3 : Un’altra prima visione assoluta su Rai 3, venerdì 24 novembre: basato su un caso di cronaca nera di 34 anni fa, il film drammatico La verità sta in cielo. La pellicola si rifà alla vicenda della sparizione di Emanuela Orlandi, avvenuta nel 1983, che rappresenta uno dei più clamorosi casi irrisolti mai accaduti in Italia, coinvolgendo il Vaticano, la Mafia, lo Stato, i Servizi Segreti. La verità sta in cielo: il titolo del film da una frase ...