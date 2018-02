Cristiana Dell’Anna in In Punta di Piedi è Nunzia | da moglie di un camorrista a sua prima

Cast e personaggi di In Punta di Piedi : Cristiana Dell’Anna e Marco Palvetti in una storia di riscatto : Da Gomorra ad una storia di rinascita e di lotta alla mafia, Cristiana Dell'Anna e Marco Palvetti fanno il salto dall'altra parte della barricata (o quasi) e li troviamo in Cast e personaggi di In Punta di Piedi, il film tv in onda oggi, 5 febbraio, su Rai1. Una storia vera e per questo ancora più sconvolgente e travolgente. Una donna analfabeta pronta a tutto per aiutare la figlia ad uscire da una pozzanghera in cui sarebbe annegata e tutto ...

Cristiana Dell’Anna : «All’inizio ero sola - poi il successo - ora l’amore» : Il successo di Gomorra avrebbe travolto chiunque. Non lei. Cristiana Dell’Anna, napoletana, classe 1985, è una donna intelligente e risoluta. Nell’ultima stagione la sua Patrizia ha spiazzato tutti, cedendo al fascino del potere ad ogni costo. Morto Don Pietro, il suo personaggio si è evoluto in una donna calcolatrice e senza scrupoli che prossimamente potrebbe dare filo da torcere a Genny Savastano e tutti i suoi discepoli. LEGGI ...

In Punta di Piedi con Cristiana Dell’Anna e Marco Palvetti : da Gomorra ad un film anti camorra tutto al femminile : Dal sangue di Gomorra alle lotte anti camorra, Cristiana Dell'Anna e Marco Palvetti sono tra i protagonisti di In Punta di Piedi, il film per la tv in onda su Rai1 il prossimo 5 febbraio con Bianca Guaccero. Una storia di rinascita, di voglia di essere diversi, di non essere omertosi o assuefatti alla camorra, al male, alla malavita, questo è il compito del film e della sua protagonista, una persona realmente esistita e che adesso vive sotto ...

Rocco Chinnici – E’ così lieve il tuo bacio sulla fronte : Sergio Castellitto e Cristiana Dell’Anna per una storia dall’elevato impegno civile : Rocco Chinnici - E' così lieve il tuo bacio sulla fronte Quella di oggi sarà una prima serata di Rai 1 molto istituzionale e dal grande impegno civile, perchè racconterà nel film tv Rocco Chinnici – E’ così lieve il tuo bacio sulla fronte la vita di un giudice ucciso dalla mafia, compreso il rapporto con la figlia, pronta a diventare a sua volta magistrato per proseguire il lavoro del padre. Ma sarà una prima serata che dal ...

Cast e personaggi di Rocco Chinnici – È così lieve il tuo bacio sulla fronte - con Sergio Castellitto e Cristiana Dell’Anna : In un film tv che prende il nome dall'omonimo libro scritto dalla figlia, i personaggi di Rocco Chinnici - È così lieve il tuo bacio sulla fronte mettono in scena la storia vera di un eroe dell'antimafia forse meno popolare di tanti altri ma assolutamente decisivo nella storia del contrasto alla criminalità organizzata in Sicilia. Diretto da Michele Soavi, il film in onda in prima serata martedì 23 gennaio su RaiUno è tratto dal libro di ...