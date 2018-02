' CREA | chi si ferma è perduto'

Inter - Spalletti : "Non rischio Icardi. Mercato? CREAte false aspettative" : Il mercato finito può essere un buon punto per ripartire. Ora parlerà solo il campo con la vittoria da farsi di nuovo amica. Domani possibilmente, contro il Crotone di Walter Zenga. Luciano Spalletti ...

Spiagge - parchi e bar. La Slovenia copia Dubai e si CREA una nuova isola : Seguendo la seconda stella a destra della famosa canzone di Bennato, si arriva direttamente in Slovenia: si trova proprio lì l’isola che non c’è. O meglio: si trovava lì, perché, tra poco, anche la Repubblica della ex Jugoslavia avrà la sua prima isola marina vera. Sarà realizzata con il materiale di risulta della costruzione del raddoppio ferrovia...

“Si abbassi le mutande”. Un caso choc che sta facendo discutere l’Italia. È Cristina a raccontare cosa le è successo (e soprattutto dove) - al punto da CREAre un vero e proprio terremoto istituzionale. “Mi hanno chiesto se avessi il ciclo e poi…” : “Dottoressa, si abbassi le mutande”. Questo si è sentito dire Cristiana Sani, una ragazza che aveva deciso di partecipare al concorso di magistratura, perché, come tanti candidati, aspirava a fare il magistrato. A servire lo Stato, ad applicare e fare rispettare la Legge. Il concorso per magistrati è molto difficile come ben noto a tutti, ed è giusto che lo sia. Ma anche discutibile sotto molti punti di vista, ma quest’anno si è toccato ...

Zanzare : CREAta miscela biologica formata dall’estratto di 7 erbe che agisce sulle larve prima che si schiudano - impatto zero sull’ambiente : “I recenti eventi di cronaca, dello scorso anno, ci dicono che anche l’Italia non è esente da Malaria e da Chikungunya. Non bisogna dimenticare che già nel 2007, anche in Italia, ci fu già una piccola epidemia di Chikungunya, la malattia febbrile acuta che si trasmette attraverso la zanzara tigre. In Italia il problema della zanzara tigre c’è. La scorsa estate in molte città sono stati controllati tombini e parchi, non sono mancate ordinanze ...

Queste orecchie sono state CREAte in laboratorio : Con una stampa 3D e cellule prelevate da cinque bambini affetti da microtia, una malformazione dell'orecchio esterno The post Queste orecchie sono state create in laboratorio appeared first on Il Post.

Fiera - dieci giochi CREAti in 24 ore : chiude il Global Game Jam : Quest'anno il tema, uguale in tutto il mondo e sul quale i 'jammers' hanno lavorato, è stato quello della 'trasmissione' declinato nei modi più disparati. C'è chi è andato a ritroso nella storia e ha ...

Da cellule 5 bimbi e 3D CREAte orecchie : ANSA, - ROMA, 30 GEN - In Cina, per la prima volta, utilizzando cellule del paziente e una stampante 3D, è stato ricostruito l'orecchio di 5 bimbi , tra i 6 e i 9 anni, nati con un'anomalia del ...

Battipaglia : rischia di soffocare durante la riCREAzione - salvato da un compagno : Approfondimenti Ingoia la dentiera mentre mangia: anziana rischia di morire soffocata 11 ottobre 2015 Dramma sfiorato, questa mattina, all'Istituto 'Besta - Gloriosi' di Battipaglia: come riporta L'...

Allarme videogiochi : 'CREAno dipendenza come la droga'. Casi in aumento : Trascorrono ore, fino ad arrivare a intere giornate, davanti al monitor per giocare ai videogame, da soli o in compagnia, ma rigorosamente virtuale, connettendosi con altre persone in rete. Perdono ...

Allarme videogiochi : 'CREAno dipendenza come la droga'. Casi in aumento : Trascorrono ore, fino ad arrivare a intere giornate, davanti al monitor per giocare ai videogame, da soli o in compagnia, ma rigorosamente virtuale, connettendosi con altre persone in rete. Perdono ...

ProCREAzione medicalmente assistita e rischio oncologico : Recentemente sono stati condotti molti studi per valutare la relazione tra uso di farmaci per la fertilità e rischio di sviluppare tumori. Sebbene l’infertilità, di per sé, sia un fattore di rischio per alcuni tumori femminili, incluso il cancro alla mammella, all’endometrio e all’ovaio, molti studi non hanno dimostrato un significativo rischio di questi tumori a seguito dell’utilizzo di terapie per la fertilità e i dati a disposizione sono ...

Hedi Slimane nuovo direttore CREAtivo del marchio Cèline : Parigi, 22 gennaio 2018 - La notizia elettrizza il mondo del fashion internazionale da ieri a Parigi per la settimana dell'haute couture che ogni segna lo zenit col defilè di Dior e stasera brilla di mondanità al Gran Ball che vedrà "regina" il ...

Al via Altaroma - tra maison storiche - giovani CREAtivi e il 'talk' di Maria Grazia Chiuri : Una partnership che consolida il ruolo della capitale come efficiente osservatorio del fermento culturale e creativo del mondo, che rafforza al contempo il desiderio di intessere collaborazioni con ...

Ricerca : l’Università di Firenze CREA app per aiutare i ciechi a muoversi in città : Si chiama “Occhio della città intelligente” ed è una nuova App che consente a persone con ridotta capacità visiva di muoversi autonomamente nelle aree urbane, sia a piedi che con i mezzi pubblici. E’ stata sviluppata dall’Università di Firenze, in collaborazione con i Lions club e i Leo Club toscani. La App consente la definizione di un percorso ottimizzato per raggiungere una determinatà località, la localizzazione dell’utente all’interno ...