CR7 si racconta a GQ ' Essere papà la cosa più bella che mi sia successa | il pallone

sport.sky

: RT @UNIBET_IT: #UdineseMilan @mauro_suma ci racconta cosa hanno in comune Massimo Oddo, Gattuso e #CR7 ?? Ultimo pareggio a Udine sette anni… - righimarco : RT @UNIBET_IT: #UdineseMilan @mauro_suma ci racconta cosa hanno in comune Massimo Oddo, Gattuso e #CR7 ?? Ultimo pareggio a Udine sette anni… -

(Di lunedì 5 febbraio 2018) Ma sempre di più non solo tra gli uomini , padre e figlio, : la passione delle donne per il calcio sta crescendo in tutto il mondo, e anche questo diventerà presto un elemento di condivisione ...